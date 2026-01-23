我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

ICE逮捕明州5歲童引爭議 范斯：不然讓他凍死？

庫克接班人？50歲硬體主管職權擴大 掌蘋果「設計團隊」

赴韓旅客注意 大韓航空等5家南韓航空 26日起禁機內使用行動電源

編譯周辰陽／即時報導
南韓大韓航空一架包機2025年9月10日自仁川國際機場起飛。（美聯社）
南韓大韓航空一架包機2025年9月10日自仁川國際機場起飛。（美聯社）

韓聯社23日報導，包括大韓航空在內，南韓韓進集團旗下5家航空公司宣布，將自26日起全面禁止在機艙內使用行動電源，僅允許單純攜帶。

這五家航空公司分別為大韓航空、韓亞航空、真航空、釜山航空與首爾航空，旗下國內線與國際線客機機艙內自當天起，均禁止在機艙內使用行動電源替手機、平板電腦、筆記型電腦、數位相機等電子裝置充電。

朝鮮日報報導，南韓國內外航空公司考量近期機艙內行動電源火災事件頻傳，正擴大禁止在機艙內使用行動電源。易斯達航空（Eastar Jet）2025年10月率先在南韓國內禁止機艙內使用行動電源，濟州航空也自本月22日起跟進。

不過，乘客仍可攜帶行動電源登機，但須遵守機艙攜帶規定中明訂的容量與數量限制，並在登機前採取防短路措施，例如在行動電源接頭貼上絕緣膠帶，或將行動電源逐一放入塑膠袋或獨立收納袋中保管。

採取上述措施的行動電源在機艙內禁止充電與使用，僅能隨身攜帶，也不得存放於機艙上方的行李架，僅能放置於座椅前方口袋等乘客伸手可及的空間。

報導指出，隨著國內最大航空公司大韓航空、韓亞航空在內的韓進集團5家公司也禁止使用行動電源，預料其他航空公司也將加入禁用行列。

行動電源 南韓 濟州航空

上一則

川普把關稅當武器 加速各國「去美化」浪潮 拋售美債、貿易轉向

延伸閱讀

裴洛西介入 巨人隊韓裔外野手李政厚已獲釋

裴洛西介入 巨人隊韓裔外野手李政厚已獲釋
氣候惡劣可以免費改機票嗎？航空公司最新規定一覽

氣候惡劣可以免費改機票嗎？航空公司最新規定一覽
IQ高達204 南韓12歲天才挑戰牛津落榜 當場哭倒

IQ高達204 南韓12歲天才挑戰牛津落榜 當場哭倒
李在明：不擔心半導體關稅 但南韓不劣於台灣 「意味可能一樣不利」

李在明：不擔心半導體關稅 但南韓不劣於台灣 「意味可能一樣不利」

熱門新聞

加拿大入冬嚴寒，一名房客沒開暖氣，水管爆裂漏水造成家中結冰。示意圖，非新聞事件圖。 (路透)

省暖氣費反釀災 魁北克房客關暖氣出國公寓變「冰宮」

2026-01-21 18:11
外傳北韓內部最近針對北韓國家領導人金正恩(右)一家人的行為，悄然蔓延著質疑聲浪；圖為金正恩近日帶著女兒金主愛(左)一同出席活動。(路透)

傳北韓反感：金正恩父女親暱「令人作嘔」 元帥太過火了

2025-12-26 01:27
川普總統22日在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇（WEF）年會。(美聯社)

川普格陵蘭威脅急轉彎 歐盟學到教訓「再也沒人會信他」

2026-01-22 20:17
義大利國防部長克羅塞托（左）與外交部長塔加尼。（美聯社）

義大利公布北極政策力抗中俄 不跟進格陵蘭嗆美演習

2026-01-18 13:54
格陵蘭氣候嚴寒，生存環境十分艱苦。礦場一年只能運營約6個月，島上基礎設施有限，港口稀少，能通行礦用卡車的道路更是寥寥無幾，這些都造就了高昂的營運成本。(美聯社)

看中戰略與稀土價值？川普奪格陵蘭恐接手1兆美元錢坑

2026-01-20 22:40
日本外務省16日發布聲明指出，中國在中日之間的東海展開新的天然資源開發建設工程，東京已向中國提出「強烈抗議」。（路透）

中國東海啟動資源開發新建設工程 日本強烈抗議

2026-01-16 11:36

超人氣

更多 >
拒收現金 兩公司遭中國央行罰款5萬

拒收現金 兩公司遭中國央行罰款5萬
華人卡車司機月入近萬美元 如今為何虧錢賣車難養家？

華人卡車司機月入近萬美元 如今為何虧錢賣車難養家？
消防員手持斧頭痛殺十年髮妻 偷看日記發現對方出軌？

消防員手持斧頭痛殺十年髮妻 偷看日記發現對方出軌？
雞蛋一天可以吃多少？遠比你想像的少

雞蛋一天可以吃多少？遠比你想像的少
共和黨國會議員提案詐騙定罪即撤銷美國公民身分

共和黨國會議員提案詐騙定罪即撤銷美國公民身分