嬰兒配方奶粉品質疑慮頻傳 全球乳品業受衝擊

法國衛生當局表示，正在調查一名曾食用被召回雀巢嬰兒配方奶粉的嬰兒死亡案件，但目前尚未確認兩者之間存在直接關係。圖為雀巢公司位於瑞士的牧牛場。(路透)
法國衛生當局表示，正在調查一名曾食用被召回雀巢嬰兒配方奶粉的嬰兒死亡案件，但目前尚未確認兩者之間存在直接關係。圖為雀巢公司位於瑞士的牧牛場。(路透)

近幾週來，嬰兒配方奶粉接連傳出品質疑慮，震撼全球乳品產業。過去多年來，多家食品大廠也曾因產品遭污染，被迫大規模召回嬰兒配方奶粉。

法新社報導，法國乳製品龍頭企業拉克塔利斯公司（Lactalis）宣布，因擔心產品中可能含有毒素，將在法國、中國、澳洲、墨西哥等多個國家召回部分批次的嬰兒配方奶粉。

拉克塔利斯是全球最大乳製品集團之一，2017年與2018年也曾被迫大規模召回嬰兒配方奶粉，原因是其受污染的產品導致數十名嬰兒感染沙門氏菌。

拉克塔利斯公司說，由於供應商提供的一項原料檢出仙人掌桿菌毒素（cereulide），公司正主動召回6批Picot嬰兒奶粉，這些奶粉在藥局和大型零售通路販售。仙人掌桿菌毒素可能引起腹瀉及嘔吐。

拉克塔利斯表示，「我們完全理解這個消息可能會引起嬰幼兒家長的憂慮」，但也指出，法國主管機關尚未通知公司有任何與食用這些產品相關的申訴或通報案例。

拉克塔利斯未公開受污染原料供應商的名稱。公司已公布6個受影響的批號，並強調其他批次的產品皆屬安全。

一名發言人告訴法新社，除了法國以外，受影響國家還包括澳洲、智利、中國、哥倫比亞、剛果共和國、厄瓜多、西班牙、馬達加斯加、墨西哥、烏茲別克、秘魯、喬治亞、希臘、科威特、捷克共和國和台灣。

發言人強調，在上述所有國家，僅召回「少數批次」產品。

拉克塔利斯公司說，由於供應商提供的一項原料檢出仙人掌桿菌毒素（cereulide...
拉克塔利斯公司說，由於供應商提供的一項原料檢出仙人掌桿菌毒素（cereulide），公司正主動召回6批Picot嬰兒奶粉。(路透)

雀巢

自今年1月初來，瑞士食品巨擘雀巢公司（Nestle）已在全球約60個國家召回嬰兒配方奶粉。

雀巢召回嬰兒配方奶粉的原因，一樣是其可能受到仙人掌桿菌毒素汙染。

法國衛生當局昨天表示，正在調查一名曾食用被召回雀巢嬰兒配方奶粉的嬰兒死亡案件，但目前尚未確認兩者之間存在直接關係。

法國食品業龍頭達能集團（Danone）今天宣布，新加坡當局已扣留一批Dumex Stage 1嬰兒配方奶粉，並補充說相關產品尚未進入零售通路。

索迪拉克

2019年1月，法國乳製品公司索迪拉克（Sodilac）召回約40萬罐在西班牙北部一家工廠製造的嬰兒配方奶粉，其中包括法國知名嬰兒奶粉品牌Modilac的產品。

此次召回是因法國有嬰兒在食用相關產品後感染沙門氏菌。嬰幼兒、老年人、免疫力低下者等脆弱族群感染沙門氏菌，可能引發嚴重併發症，未及時救治恐有生命危險。

紐西蘭肉毒桿菌「假」警報

2013年，紐西蘭恆天然乳品集團（Fonterra）製造3批用於生產嬰兒配方奶粉、成長奶粉及運動型飲料原料的濃縮乳清蛋白疑含有肉毒桿菌，因而在全球召回1000噸可能遭汙染的乳製品。

經基因與生物分析後，證實為無害的梭狀芽孢桿菌（C. sporogenes），而非肉毒桿菌（C. botulinum）。

肉毒桿菌中毒可能導致癱瘓，甚至死亡。

中國三聚氰胺毒奶粉事件

2008年，受污染奶粉在中國造成約30萬名兒童中毒，並導致6名嬰兒因腎臟問題死亡。

調查發現，這些兒童食用的奶粉中含有三聚氰胺（Melamine）。三聚氰胺本身為低毒性，但與三聚氰酸結合後，會形成難以溶解的結晶，造成嚴重腎結石。

此外，中國又檢出20家乳製品公司產品含有三聚氰胺，並波及全球冰淇淋、餅乾與糖果等食品，重創吉百利（Cadbury）、士力架（Snickers）與M&M's等多個國際知名品牌。

西班牙特內里費南部機場近日發生一起離奇事件，一名80歲男子試圖推著已死亡的妻子登機，但在通過安檢時，被察覺異狀的工作人員攔下。圖為示意圖，一個機場安檢門。（路透）

死因離奇…8旬翁輪椅推亡妻過安檢 機場察覺「這異狀」一摸當場傻掉

2026-01-14 06:10
國際知名航空專業評鑑網站AirlineRatings.com公布「全球最安全航空公司」評比結果，其中長榮航空獲得第8名、星宇航空排名第11。中央社

全球最安全航空公司 亞太7家進前10名

2026-01-13 15:47
義大利國防部長克羅塞托（左）與外交部長塔加尼。（美聯社）

義大利公布北極政策力抗中俄 不跟進格陵蘭嗆美演習

2026-01-18 13:54
外傳北韓內部最近針對北韓國家領導人金正恩(右)一家人的行為，悄然蔓延著質疑聲浪；圖為金正恩近日帶著女兒金主愛(左)一同出席活動。(路透)

傳北韓反感：金正恩父女親暱「令人作嘔」 元帥太過火了

2025-12-26 01:27
日本外務省16日發布聲明指出，中國在中日之間的東海展開新的天然資源開發建設工程，東京已向中國提出「強烈抗議」。（路透）

中國東海啟動資源開發新建設工程 日本強烈抗議

2026-01-16 11:36
格陵蘭氣候嚴寒，生存環境十分艱苦。礦場一年只能運營約6個月，島上基礎設施有限，港口稀少，能通行礦用卡車的道路更是寥寥無幾，這些都造就了高昂的營運成本。(美聯社)

看中戰略與稀土價值？川普奪格陵蘭恐接手1兆美元錢坑

2026-01-20 22:40

