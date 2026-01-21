我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黃仁勳罕談遭霸凌過往 母親驚人意志力影響深遠

媽媽建空殼公司？車銀優爆逃稅200億「史上天價」

效法澳洲 英國上議院投票過關禁16歲以下使用社群媒體

中央社綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
英國的反對黨與執政的工黨內部，都有人呼籲應效法澳洲作法；澳洲自去年12月10日起已禁止16歲以下青少年使用社群媒體應用程式。示意圖。(路透)
英國的反對黨與執政的工黨內部，都有人呼籲應效法澳洲作法；澳洲自去年12月10日起已禁止16歲以下青少年使用社群媒體應用程式。示意圖。(路透)

英國上議院今天投票通過，以禁止16歲以下青少年使用社群媒體，這項議案讓英相施凱爾面臨須跟進澳洲類似禁令的壓力。

施凱爾（Keir Starmer）表示，政府並未排除任何選項，他承諾將採取措施保護兒童，但他的政府希望等待今年夏天公眾諮詢有結果之後再行立法。

法新社報導，英國的反對黨與執政的工黨內部，都有人呼籲應效法澳洲作法；澳洲自去年12月10日起已禁止16歲以下青少年使用社群媒體應用程式。

今天在英國上議院，這項由在野保守黨議員奈許（John Nash）所提修正案，以261票贊成、150票反對獲得通過。共同提案人包括一名工黨（Labour Party）議員與一名自由民主黨（Liberal Democrat）議員。

奈許表示：「今晚，議員們已將我們孩子的未來擺在首位。這次投票也開展了第一步，將阻止社群媒體對新生代造成災難性傷害。」

在上議院投票前，唐寧街首相府表示，政府不會接受這項議案。

這項法案也將提送下議院（House of Commons）審議。下議院由工黨掌控多數席次，目前有超過60名工黨議員呼籲施凱爾應支持禁令。

包括演員休葛蘭（Hugh Grant）等知名人士也呼籲政府支持這項提案，他們認為光靠家長是無法完全消弭社群媒體對孩童帶來的危害。

但部分兒童保護團體也警告，此類禁令可能會讓社會產生一種虛假的安全感。

民調機構YouGov去年12月進行的調查顯示，74%的英國民眾支持實施禁令。英國「線上安全法」（Online Safety Act）已要求對有害內容進行嚴格的年齡驗證。

社群媒體 澳洲 施凱爾

上一則

暗挺川普？普亭拿阿拉斯加比格陵蘭：美國付得起這筆錢

下一則

川普達沃斯CNBC專訪五面向：格陵蘭協議定案、下任 Fed 主席呼之欲出

延伸閱讀

川普為取格陵蘭施壓 英相施凱爾：不會屈服

川普為取格陵蘭施壓 英相施凱爾：不會屈服
中國獲准在倫敦建巨型使館⋯英相據報計畫下周訪問北京

中國獲准在倫敦建巨型使館⋯英相據報計畫下周訪問北京
川普嘲笑歐洲元首軟弱 還貼美國國旗插上格陵蘭迷因圖

川普嘲笑歐洲元首軟弱 還貼美國國旗插上格陵蘭迷因圖
彭博：川普與歐洲鬧翻 有助中國提振出口

彭博：川普與歐洲鬧翻 有助中國提振出口

熱門新聞

西班牙特內里費南部機場近日發生一起離奇事件，一名80歲男子試圖推著已死亡的妻子登機，但在通過安檢時，被察覺異狀的工作人員攔下。圖為示意圖，一個機場安檢門。（路透）

死因離奇…8旬翁輪椅推亡妻過安檢 機場察覺「這異狀」一摸當場傻掉

2026-01-14 06:10
國際知名航空專業評鑑網站AirlineRatings.com公布「全球最安全航空公司」評比結果，其中長榮航空獲得第8名、星宇航空排名第11。中央社

全球最安全航空公司 亞太7家進前10名

2026-01-13 15:47
義大利國防部長克羅塞托（左）與外交部長塔加尼。（美聯社）

義大利公布北極政策力抗中俄 不跟進格陵蘭嗆美演習

2026-01-18 13:54
外傳北韓內部最近針對北韓國家領導人金正恩(右)一家人的行為，悄然蔓延著質疑聲浪；圖為金正恩近日帶著女兒金主愛(左)一同出席活動。(路透)

傳北韓反感：金正恩父女親暱「令人作嘔」 元帥太過火了

2025-12-26 01:27
日本外務省16日發布聲明指出，中國在中日之間的東海展開新的天然資源開發建設工程，東京已向中國提出「強烈抗議」。（路透）

中國東海啟動資源開發新建設工程 日本強烈抗議

2026-01-16 11:36
格陵蘭氣候嚴寒，生存環境十分艱苦。礦場一年只能運營約6個月，島上基礎設施有限，港口稀少，能通行礦用卡車的道路更是寥寥無幾，這些都造就了高昂的營運成本。(美聯社)

看中戰略與稀土價值？川普奪格陵蘭恐接手1兆美元錢坑

2026-01-20 22:40

超人氣

更多 >
女子麥當勞等餐 遭遊民襲擊致死 員工全程袖手旁觀？

女子麥當勞等餐 遭遊民襲擊致死 員工全程袖手旁觀？
美國人致富3秘訣「股票、房產、時間」50多歲族群可擁140萬元

美國人致富3秘訣「股票、房產、時間」50多歲族群可擁140萬元
霍建華台北吃早餐被認出… 霸氣掏現金「整桌買單」暖爆

霍建華台北吃早餐被認出… 霸氣掏現金「整桌買單」暖爆
民主黨國會議員主張援引美國憲法第25修正案讓川普下台

民主黨國會議員主張援引美國憲法第25修正案讓川普下台
華人女導演以車為家 20秒被偷家當全沒了

華人女導演以車為家 20秒被偷家當全沒了