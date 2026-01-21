日男星罹患血癌 轉戰政壇15年「為活下去辭職」

山本太郎因罹患「多發性骨髓瘤」前期，決定辭去參議員職務。(路透)

日本前男星、現任政黨「令和新選組」黨代表山本太郎，21日宣布因罹患「多發性骨髓瘤」前期，是一種惡性的血液癌症 ，決定辭去參議員 職務，並無限期停止政治活動，消息一出震撼日本政壇。曾主演「大逃殺」、「熱力十七歲」、「金田一少年之事件簿」等作品的他，自2011年轉戰政界後，一直是日本政壇極具話題性的存在。

山本太郎說明，目前病情仍屬前期階段，尚未進入需接受化療等積極治療的狀況。他坦言，現階段「並不是做了什麼就能讓狀況好轉」，只能透過定期血液檢查持續觀察，一旦數值出現異常，才會進一步接受醫療介入，現在最重要的是減輕身體負擔、穩定病情。

談及罹病原因，山本太郎表示目前仍不清楚確切成因，但他反省，長期過度勉強自己、承受龐大壓力，可能是健康亮紅燈的關鍵。他回顧過去，曾自詡為「心理怪物、體力怪物」，認為自己能承受任何高壓環境，如今才深刻體認到，「現實中並不存在那樣的人。」

雖然宣布無限期停工，暫別政治第一線，山本太郎仍向支持者喊話，強調內心並未放棄，「我心裡是有打算要回來的。」展現對未來復出的期待與決心，也讓支持者寄予祝福，希望他能專心養病、早日恢復健康。