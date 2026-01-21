曾為獨裁者辯護 智利新任人權、國防部長惹議

我的頻道

智利右派總統當選人卡斯特(右)20日提名巴羅士(左)出任國防部長。(路透)
智利右派總統當選人卡斯特(右)20日提名巴羅士(左)出任國防部長。(路透)

智利右派總統當選人卡斯特（Jose Antonio Kast）20日提名兩名曾擔任獨裁者皮諾契特（Augusto Pinochet）律師的人士，於3月就職後分別出任國防部長與人權部長。

法新社報導，卡斯特將於3月11日宣誓就職，成為自皮諾契特下台以來智利首位極右派國家元首。皮諾契特當年的殘暴統治，曾為這個南美國家留下難以抹滅的傷痕。

皮諾契特自1973年至1990年實行獨裁統治，造成超過3200人死亡或失蹤，另有數以萬計的人遭到酷刑或監禁。

去年12月以壓倒性優勢贏得大選的卡斯特，本身便是皮諾契特的擁護者。他今天宣布內閣陣容，並稱這是「應對艱困時期的強大團隊」，其中包括68歲的巴羅士（Fernando Barros）出任國防部長，以及53歲的拉巴特（Fernando Rabat）擔任司法暨人權部長。

兩人皆曾是皮諾契特的律師團成員。

卡斯特是憑藉著反犯罪與反移民的情緒浪潮當選的。

民調顯示，超過6成智利民眾認為治安是國家面臨的首要問題。儘管卡斯特在墮胎等諸多社會議題上的立場比大多數智利民眾更為保守，他仍擊敗了左翼對手。

媒體調查揭露，卡斯特的父親出生於德國，曾是希特勒納粹黨的成員，並在二戰期間擔任士兵。卡斯特堅稱自己的父親是被強制徵召的。

根據路透社，卡斯特還任命奎洛斯（Jorge Quiroz）擔任財政部長，以及提名馬斯（Daniel Mas）掌管礦業部。智利是全球最大的產銅國，也是全球第2大鋰產地。

奎洛斯擁有美國杜克大學（Duke University）博士學位，是卡斯特經濟政策的主要顧問。他表示，智利經濟正面臨「衰退」，可透過改善治安、放寬管制、降低企業稅率及實施財政調整來恢復，其中財政調整在大選期間引起爭議。

馬斯是一名企業家，目前擔任智利生產與商業總會（Confederation of Production and Commerce）副會長，長期深耕私部門，曾涉足建築、房地產及金融服務業等領域。他將同時兼任智利經濟發展部長。

