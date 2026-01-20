我的頻道

智利南部野火延燒兩天 至少18死、5萬人緊急撤離

編譯中心／綜合19日電
智利距離首都聖地牙哥(Santiago)約500公里的努布雷(Nuble)與比歐比歐(Biobio)地區野火，至少造成18人喪生，迫使5萬人撤離家園。(歐新社)
智利距離首都聖地牙哥(Santiago)約500公里的努布雷(Nuble)與比歐比歐(Biobio)地區野火，至少造成18人喪生，迫使5萬人撤離家園。(歐新社)

智利當局18日表示，在強風與高溫助長下，距離首都聖地牙哥(Santiago)約500公里的努布雷(Nuble)與比歐比歐(Biobio)地區，野火已經延燒兩天，迫使5萬人撤離家園，至少造成18人喪生。

中央社引述法新社報導，災後影像顯示，市鎮滿目瘡痍，僅剩焦黑的房屋與燒毀的卡車與汽車。

彭科市長維拉(Rodrigo Vera)指出，這場大火延燒下，多數罹難者都在彭科。

智利總統波里奇(Gabriel Boric)宣布，努布雷與比歐比歐地區進入緊急狀態，動員軍人投入救火；有近4000名消防員正在對抗南半球的高溫野火。

波里奇在社群平台X上表示：「所有資源都已動員。」

波里奇稍早前往重災區康塞普松(Concepcion)視察救災進度。

他表示：「目前確認有18人死亡，但這個數字還會增加。」

國家防災救災局局長塞布瑞恩(Alicia Cebrian)說，撤離行動多數集中在比歐比歐地區的彭科及利爾昆(Lirquen)兩個市鎮，兩鎮人口合計約6萬。

比歐比歐地區森林保護機構負責人克勞西(Esteban Krause)指出，根據今天的天氣預報，將會持續高溫和強風，這不利於消防人員滅火。

