西班牙2列高鐵相撞 已知21死100傷 車體變形救援難

編譯中心╱綜合18日電
西班牙哥多華省18日發生兩列火車相撞事故，已知至少21人死亡、100人受傷，其中25人傷勢嚴重。(路透)
西班牙哥多華省18日發生兩列火車相撞事故，已知至少21人死亡、100人受傷，其中25人傷勢嚴重。(路透)

西班牙南部哥多華省18日發生嚴重鐵路事故，兩列高速列車相撞，造成至少21人死亡，包含1名司機，另有100人受傷，其中25人重傷。

中央社引述法新社報導，一列自馬拉加開往馬德里的列車在阿達穆斯附近出軌，衝入對向軌道，迎面撞上另一列列車，導致對向列車也脫軌。西班牙鐵路基礎設施管理公司（ADIF）於X平台公告確認此一事故，並呼籲民眾保持警覺，遵循官方指示。

安達魯西亞自治區緊急服務單位發言人表示，他們接獲民眾報案，現場有人受傷和受困。電視畫面可見，醫療人員及消防隊員正緊急救援，部分乘客被迫自救逃出車廂。目擊者向西班牙國家電視台（TVE）表示，其中一列車的車廂完全翻覆，撞擊瞬間感受猶如地震，乘客拿起緊急安全鎚擊破車窗逃生。

哥多華消防局長卡孟納（Paco Carmona）表示，首列自馬拉加開往馬德里的列車乘客已經撤離。他形容另一列車車廂損毀嚴重，鋼材扭曲、座椅變形。「現場仍有人員受困，我們還無法確認死亡人數，救援目前著重於將人員從狹小處救出。」他說：「我們必須先移出遺體，才能接觸仍可能生還的人，這項任務相當困難。」

ADIF宣布，馬德里往返哥多華、塞維亞（Seville）、馬拉加和維爾瓦的高速列車，至少19日全日停駛。

西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）在聲明中表示，政府正「密切關注」事態發展，並承諾提供必要支援。馬德里自治區政府主席阿尤索（Isabel Diaz Ayuso）表示，如有需要，馬德里地區的醫院將協助安達魯西亞的醫療救治工作。

當地媒體報導，事故發生後，現場救援人員迅速封鎖周邊道路，疏散民眾，並設置臨時急救站。國營西班牙廣播電視公司（RTVE）指出，救援工作仍在進行中，初步調查正在展開，以釐清事故原因。

這起事故成為西班牙近年來少見的高速鐵路重大事件，也引發民眾對鐵路安全的關注。官方呼籲乘客及家屬保持耐心，遵守現場指示，避免傳播未經確認的消息，並將持續公布最新救援進展。

西班牙哥多華省18日發生兩列火車相撞事故，已知至少21人死亡、100人受傷，圖為...
西班牙哥多華省18日發生兩列火車相撞事故，已知至少21人死亡、100人受傷，圖為救援人員抵達現場搜救。(路透)

