日相解散眾院 民調反對聲浪高 高市早苗規畫3月下旬訪美

編譯中心╱綜合18日電
日本首相高市早苗將解散眾議院，提前舉行大選，爭取自民黨席次單獨過半。圖為高市早苗(前)2025年10月到眾議院發表首次施政演說。(歐新社資料照片)
日本首相高市早苗將解散眾議院，提前舉行大選，爭取自民黨席次單獨過半。圖為高市早苗(前)2025年10月到眾議院發表首次施政演說。(歐新社資料照片)

日本政局即將全面進入選戰節奏。兼任自民黨總裁的日本首相高市早苗，預定19日召開記者會，宣布在23日例行國會開議後立即解散眾議院，提前舉行眾議員大選。若此安排落實，日本將在短短一年半內舉行兩次眾院選舉及一次參議院改選，現任眾議員任期僅約一年三個月，尚未達法定四年任期的三分之一，便被迫再度迎戰選民。

高市解散時機引發社會爭論。日本朝日新聞18日公布最新民調顯示，對於高市選擇此時解散眾院並提前大選，反對比例達50%，明顯高於支持的36%。部分選民認為，在物價上漲與民生壓力加劇之際，頻繁選舉恐造成政治空轉，影響政策推動。

不過，民調同時呈現矛盾結果。當被問及若舉行大選，是否希望自民黨與日本維新會的執政聯盟繼續掌握國會過半席次時，有52%受訪者認為「比較好」，僅35%認為「比較不好」，顯示選民對解散時機不滿，卻未必否定現有執政架構。

年齡層差異尤為顯著。18至29歲族群中，高達67%支持解散眾院、提前大選，反對者僅19%；70歲以上選民則有64%反對，支持僅20%。分析指出，高市強調安全保障、改革導向與強勢領導風格，對年輕世代較具吸引力，卻引發高齡選民對社會穩定的疑慮。

選戰主軸亦逐漸浮現。日本共同社報導，解散後可能於1月27日公告改選，並於2月8日投開票。在物價高漲背景下，消費稅政策勢將成為焦點。自民黨表態考慮將飲料與食品消費稅降為零；在野陣營則批評提前解散缺乏正當性，主打社會保障與保險費改革，力圖爭取對政治真空不滿的選民支持。

外交方面，日媒引述外交消息人士指出，高市政府正協調首相於3月20日前後訪問美國，若成行將是她就任後首次訪美。日方希望在4月預定舉行的中美峰會前，與美國總統川普會談，就對華政策、美日同盟及稀土供應鏈等議題交換意見。內政選戰與外交布局交織，高市政府的執政穩定度與國際定位，正面臨雙重考驗。

