葡萄牙總統大選 社會黨、極右派有望晉級決選

中央社／里斯本18日綜合外電報導
葡萄牙社會黨籍總統候選人席古（中）17日在競選活動上發表演說。（美聯社）

葡萄牙今天舉行總統大選首輪投票，出口民調和初步開票結果均顯示，溫和派社會黨籍的席古領先、極右派領袖溫杜拉緊追其後，兩人可望於下月進行決選。

路透社報導，自50年前推翻法西斯獨裁政權以來，葡萄牙總統選舉僅在1986年進入過決選，這也凸顯隨著極右勢力崛起及選民對主流政黨失望，葡萄牙政局已然日趨分裂。

截至目前已完成近8成選票計票，社會黨（Partido Socialista）籍的席古（Antonio Jose Seguro）得票率略高於30%，出口民調則顯示他將獲得30%至35%選票。極右派政黨「夠了」（Chega）黨魁溫杜拉（Andre Ventura）目前得票25.6%，超出出口民調預期的19.9%至24.1%。

首都里斯本和波圖（Lisbon）等大城市的最終票數會需要更長時間處理。

根據為葡萄牙公共電視台RTP，以及為私營電視台SIC和TVI/CNN分別進行的出口民調，右翼親商派自由倡議黨（Liberal Initiative）籍的費蓋瑞多（Joao Cotrim Figueiredo）可能以16.3%至21%的得票率在全部11位候選人中位居第3。

第二輪投票暫定於2月8日舉行。

