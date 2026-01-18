47年沒回伊朗 流亡王儲空口喊民主 人民無感

伊朗局勢動盪，末代王儲芮沙．巴勒維再度成為媒體焦點。（美聯社）

自1979年伊朗 革命推翻王朝以來，芮沙．巴勒維的人生就與流亡緊密相連。他在國際舞台名氣不小，和伊朗國內卻很疏離。這波示威潮讓各界憶起當年革命前夕的氣氛，他有機會「王者再臨」嗎？

美國總統川普 給出現實客觀的評估。他說，伊朗神權政府有崩潰可能，芮沙看來很不錯，但不知道他在伊朗有多大影響力。川普還說，沒有會見芮沙的計畫。

美國智庫昆西研究所專家帕西一針見血指出，芮沙想像的革命不是由下而上，而是由上而下，反映出他在伊朗缺乏基層支持，只能指望川普與以色列總理內唐亞胡能助他一臂之力。但這正好坐實他是「境外勢力代理人」的指控。

芮沙1960年生在德黑蘭王宮，身為嫡長子的他17歲那年，父王讓他去美國學開戰機，當時伊朗還是美國在中東的鐵桿盟友，買了一堆美製戰機。芮沙1978年赴美，年底時抗議已遍地開花，1979年1月父王遜位逃往埃及 ，芮沙也在3月提早離開基地開始流亡。

之後芮沙定居美國馬里蘭州，生活低調，做房地產、讀完美國南加大政治系、辦基金會推動人權及世俗民主。1980年他20歲生日那天，在埃及開羅象徵性宣誓繼位，在伊朗被當笑話。

但芮沙從沒放棄。2009年「綠色運動」時他開始公開罵政權；2022年庫德族女子阿米尼之死引爆「女人、生命、自由」大浪潮，他更積極。

在當今局勢中，芮沙更像「外部聲音」。他能在國際場合為伊朗人民發聲，能呼籲建立反對派聯盟，甚至提出「過渡委員會」構想。但真正的抗爭仍在伊朗街頭進行，由無數匿名的示威者推動。

伊朗反對派本就四分五裂，唯一共識是47年沒回國的芮沙太脫節，怎麼懂現在的伊朗？甚至有阿拉伯媒體批評他只是搭抗議順風車的投機分子，伊朗基層更在意溫飽及人權，而非王朝復辟。