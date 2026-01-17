伊朗暴力鎮壓示威潮減弱 遺屬遭部隊勒索高額領屍費

在伊朗政府暴力鎮壓下，群眾示威潮已減弱；圖為15日在德黑蘭一處市場內有許多民眾。(路透)

根據人權團體和智庫機構觀察，在伊朗 當局切斷網路和鎮壓行動造成數千人喪生後，伊朗人民近來一波挑戰神權體制的大規模抗議行動已減弱。

中央社引述法新社報導，美國揚言可能對伊朗採取新一輪軍事行動，目前看似暫時緩和下來。一名沙烏地阿拉伯官員透露，波斯灣盟國已說服美國總統川普 給德黑蘭政府「一次機會」。

伊朗這波示威於去年12月28日爆發，最初是民眾抗議本國幣里亞爾（rial）劇貶，隨後擴大為更大規模抗議行動，甚至出現推翻神權政體的訴求。

隨著抗議行動升高，伊朗政府於8日切斷全國網路與國際通訊，迄今超過1周。行動人士認為此舉旨在掩蓋鎮壓規模。

緊盯伊朗示威的華府智庫「戰爭研究所」（ISW）說，伊朗政府的鎮壓「似乎暫時壓制住示威活動」，但「該政權難以長久維持對安全部隊的大規模調動，因此抗議隨時可能捲土重來。」

美國白宮 表示，在川普施壓下，伊朗已暫停對800名抗議者執行處決。

伊朗首都德黑蘭若干居民告訴路透，斷網導致消息傳遞受限，自11日來首都氣氛轉為平靜，並表示市區上空有無人機巡航，15日和16日不見民眾上街抗議跡象。靠近裏海的一座伊朗濱海城市中，居民透露當地街道同樣平靜。

總部位於美國的「人權行動者新聞通訊社」（ HRANA）估算，死亡人數自14日以來沒有大幅變動，目前累計2677人，包含2478名抗議群眾和另外163名被視為與政府相關的人士。

另據BBC報導，伊朗安全部隊近日被指控扣押被殺示威者的遺體，並要求死者家屬繳納7億土曼（約5000美元）的高額「領屍費」，甚至勒索家屬簽字宣稱死者是被示威者殺害而非死於鎮壓，才可免費領屍。

伊朗局勢走向仍受各國關注。紐西蘭14日連夜撤走外交人員並關閉駐德黑蘭大使館，加拿大15日證實一名加籍公民死於當局之手。