我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

陳芳命案華男兇嫌出庭 稱獄中受欺負

ICE探員：「我只有高中學歷但年薪20萬」 影片引熱議

伊朗暴力鎮壓示威潮減弱 遺屬遭部隊勒索高額領屍費

編譯中心／綜合16日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
在伊朗政府暴力鎮壓下，群眾示威潮已減弱；圖為15日在德黑蘭一處市場內有許多民眾。(路透)
在伊朗政府暴力鎮壓下，群眾示威潮已減弱；圖為15日在德黑蘭一處市場內有許多民眾。(路透)

根據人權團體和智庫機構觀察，在伊朗當局切斷網路和鎮壓行動造成數千人喪生後，伊朗人民近來一波挑戰神權體制的大規模抗議行動已減弱。

中央社引述法新社報導，美國揚言可能對伊朗採取新一輪軍事行動，目前看似暫時緩和下來。一名沙烏地阿拉伯官員透露，波斯灣盟國已說服美國總統川普給德黑蘭政府「一次機會」。

伊朗這波示威於去年12月28日爆發，最初是民眾抗議本國幣里亞爾（rial）劇貶，隨後擴大為更大規模抗議行動，甚至出現推翻神權政體的訴求。

隨著抗議行動升高，伊朗政府於8日切斷全國網路與國際通訊，迄今超過1周。行動人士認為此舉旨在掩蓋鎮壓規模。

緊盯伊朗示威的華府智庫「戰爭研究所」（ISW）說，伊朗政府的鎮壓「似乎暫時壓制住示威活動」，但「該政權難以長久維持對安全部隊的大規模調動，因此抗議隨時可能捲土重來。」

美國白宮表示，在川普施壓下，伊朗已暫停對800名抗議者執行處決。

伊朗首都德黑蘭若干居民告訴路透，斷網導致消息傳遞受限，自11日來首都氣氛轉為平靜，並表示市區上空有無人機巡航，15日和16日不見民眾上街抗議跡象。靠近裏海的一座伊朗濱海城市中，居民透露當地街道同樣平靜。

總部位於美國的「人權行動者新聞通訊社」（ HRANA）估算，死亡人數自14日以來沒有大幅變動，目前累計2677人，包含2478名抗議群眾和另外163名被視為與政府相關的人士。

另據BBC報導，伊朗安全部隊近日被指控扣押被殺示威者的遺體，並要求死者家屬繳納7億土曼（約5000美元）的高額「領屍費」，甚至勒索家屬簽字宣稱死者是被示威者殺害而非死於鎮壓，才可免費領屍。

伊朗局勢走向仍受各國關注。紐西蘭14日連夜撤走外交人員並關閉駐德黑蘭大使館，加拿大15日證實一名加籍公民死於當局之手。

伊朗 川普 白宮

上一則

川普準大使笑稱「美第52州」 冰島數千人連署拒朗恩出任

下一則

升級戰略夥伴 日相贈動漫迷義總理Hello Kitty生日禮被讚爆

延伸閱讀

人權團體：伊朗政府暴力鎮壓下 示威潮已減弱

人權團體：伊朗政府暴力鎮壓下 示威潮已減弱
伊朗取消大規模處決 川普致謝並暫緩軍事介入

伊朗取消大規模處決 川普致謝並暫緩軍事介入
中東情勢緊張 克宮：普亭與伊朗及以色列領袖通話

中東情勢緊張 克宮：普亭與伊朗及以色列領袖通話
白宮：總統川普施壓下 伊朗暫停處決800抗議者

白宮：總統川普施壓下 伊朗暫停處決800抗議者

熱門新聞

國際知名航空專業評鑑網站AirlineRatings.com公布「全球最安全航空公司」評比結果，其中長榮航空獲得第8名、星宇航空排名第11。中央社

全球最安全航空公司 亞太7家進前10名

2026-01-13 15:47
日本首相2日在東京舉行記者會，說明與美國總統川普通話。（路透）

高市早苗回應中禁稀土輸日 警示北京「若脅迫各地恐不得了」

2026-01-11 01:20
西班牙特內里費南部機場近日發生一起離奇事件，一名80歲男子試圖推著已死亡的妻子登機，但在通過安檢時，被察覺異狀的工作人員攔下。圖為示意圖，一個機場安檢門。（路透）

死因離奇…8旬翁輪椅推亡妻過安檢 機場察覺「這異狀」一摸當場傻掉

2026-01-14 06:10
泰國曼谷湄南河西岸的甘拉耶納密寺檔案照。示意圖，非新聞中寺廟。（中新社）

金髮比基尼辣妹泰國寺廟「腿開開」曬太陽 當地人氣炸

2026-01-11 15:56
日本內閣官房長官木原稔。(路透)

從食品到清酒都遭殃 中國傳報復性卡關日本貨 日方急喊：確保貿易順暢

2026-01-09 00:10
外傳北韓內部最近針對北韓國家領導人金正恩(右)一家人的行為，悄然蔓延著質疑聲浪；圖為金正恩近日帶著女兒金主愛(左)一同出席活動。(路透)

傳北韓反感：金正恩父女親暱「令人作嘔」 元帥太過火了

2025-12-26 01:27

超人氣

更多 >
65歲以上6000元扣除額生效 平均多領670元退稅

65歲以上6000元扣除額生效 平均多領670元退稅
川普健保計畫大綱：政府發錢進健康儲蓄帳戶 讓民眾買保險

川普健保計畫大綱：政府發錢進健康儲蓄帳戶 讓民眾買保險
淨資產逾500萬…120萬人將傳承38兆財富 牽動豪宅市場

淨資產逾500萬…120萬人將傳承38兆財富 牽動豪宅市場
27歲男和女主播訂婚才知對方39歲有3娃 這一原因讓網友都挺她

27歲男和女主播訂婚才知對方39歲有3娃 這一原因讓網友都挺她
高中學歷年薪20萬？ICE探員一句話引熱議

高中學歷年薪20萬？ICE探員一句話引熱議