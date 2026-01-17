川普準大使笑稱「美第52州」 冰島數千人連署拒朗恩出任

美國總統川普提名的駐冰島大使候選人朗恩。(美聯社)

美國總統川普 提名朗恩（Billy Long）出任冰島 大使。Politico爆料他私下與昔日同僚開玩笑，稱冰島將成為美國「第52州」而自己將當州長。此話一出，冰島要求美國給個交待。

冰島政府對美國擴張領土的企圖感到憂慮，外交部以一份聲明向政治媒體Politico表示：「外交部已聯繫美國駐冰島大使館，查證傳聞中的相關言論是否屬實。」

共和黨籍的朗恩曾任聯邦眾議員與國稅局局長，他的這番話激起冰島民眾發動請願，籲請外交部長古納斯多蒂爾（Thorgerdur Katrin Gunnarsdottir）拒絕朗恩出任冰島大使。根據衛報消息，請願發起後短短數小時，連署人數即已突破3200人。

朗恩開的這個玩笑，正值美國與丹麥因格陵蘭 陷入外交緊張之際。川普在第二個總統任期之初，曾反覆提出要讓加拿大成為美國「第51個州」，近來則聲稱為國家安全需要取得格陵蘭，甚至可能動用武力，而冰島就在丹麥與格陵蘭之間。

朗恩已為此事道歉並表示：「那不是認真的，我當時和一些3年未見的人在一起，大家先是拿蘭德瑞（Jeff Landry）要當格陵蘭州長的事打趣，接著又開始拿我開玩笑。如果有人因此被冒犯，我在此道歉。」

路易斯安那州州長蘭德里是川普吞併格陵蘭島主張的忠實支持者，川普去年12月先前宣布由蘭德瑞出任格陵蘭特使，引發丹麥和格陵蘭強烈不滿。

朗恩也表示他理解為何相關言論會引發反彈，但仍強調不應嚴肅解讀與看待。他說：「我道歉，這是我唯一講法；我期待與冰島人民合作，也很抱歉這番話被如此解讀。我當時是和一群朋友在一起，完全不是認真的。」

冰島民眾在請願書表示：「川普提名的美國駐冰島大使朗恩這些話，或許並非完全嚴肅認真，但對冰島與冰島人民是一種侮辱。冰島人民曾為爭取自由而戰，並且一直是美國的朋友。」