國際太空站醫療撤離 前太空人：人類殖民月球火星還早

搭載四名太空人的載人飛龍號太空船奮進號，於14日自國際太空站脫離對接後不久啟程返航。(美聯社)

美國航太總署（NASA ）日前決定讓一組太空人 提前返航，理由是一名太空人出現嚴重但「狀況穩定」的醫療緊急事件，成為國際太空站啟用25年來首例。對此，NASA前太空人表示，由此可見，人類想要殖民月球、前往火星 仍有很大的障礙要克服。

去年8月升空、由四人組成的「Crew-11」任務，預計在加州海岸附近濺落。NASA並未說明這四人中是哪一位生病，以及具體的健康問題。需要在地球使用醫療設備治療該名太空人，可能是促使這項決定的關鍵因素。

NASA退役太空人安德森（Clayton Anderson）投書華盛頓郵報指出，隨著人類逐漸遠離近地軌道，這起事件正好說明需要正視的風險。例如：太空任務是否應該一定要有醫師隨行？前往火星的太空船，是否應該具備高階醫療設施，而不只是配發一套「醫療包」？如果醫療包僅包含藥物、生理食鹽水、電擊器與少數基本器械，一旦情況真正惡化，機組人員將身處險境。

以這起事件來說，如果Crew-11那名太空人需要使用國際太空站目前配備的靜脈注射治療，太空衣要如何穿上？還是會在未穿太空衣的情況下返航？

安德森說，為了更快降低風險，必須集結最頂尖人才，深入思考這些問題，確保當中風、心臟病發作或闌尾炎等緊急狀況發生時，NASA及太空人清楚知道該如何應對。人類迫切需要加速在太空醫學上的進展，若無更完善的醫療防護措施，想探索深度太空終究難以成功。

安德森指出，一趟為期六到九個月的火星航程，如果出現醫療問題，在那樣的距離下根本不可能把人送回地球。此外，通訊能力下降，將成為一項巨大的障礙。無論是因醫療或心理危機，向休士頓任務中心求助都將嚴重受限。

在長時間任務中，機組人員一方面要承受繁重工作量，一方面還得設法活下去，身心負荷本就沉重；再加上極度孤立、無法與任務控制中心即時協調，這些壓力只會被進一步放大，而機組人員只能依靠自身能力排除各種問題。

安德森表示，美國曾完成無數令人驚嘆的成就，太空探索史堪稱非凡，但前方仍有大量工作等待完成。投入新研究經費、發展先進監測技術、AI診斷、輻射防護對策，甚至對太空人進行基因改造測試，都應該列入討論。「醫療韌性」必須與火箭可重複使用技術一樣受到重視。