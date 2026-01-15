我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國關稅檢測配額三管齊下 Nvidia H200銷中國形同鎖喉

特斯拉FSD改訂閱制 馬斯克有個「1兆美元」的理由

泰國高鐵施工起重機砸中行駛列車 村民回憶現場慘狀

編譯周辰陽／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
泰國呵叻府一處高鐵工地高架上的起重機14日掉落，砸中下方行駛中的載客列車。一個毛絨玩具躺在火車事故現場的地面上。（美聯社）
泰國呵叻府一處高鐵工地高架上的起重機14日掉落，砸中下方行駛中的載客列車。一個毛絨玩具躺在火車事故現場的地面上。（美聯社）

中國參與興建的中泰高鐵工程14日發生重大事故，一座高鐵工地高架上的起重機掉落，砸中下方行駛的載客列車，導致列車起火與脫軌，造成至少32人死亡、66人受傷。死傷者多為通勤上學或上班的學生與工人。BBC記者傍晚抵達現場時，景象慘不忍睹，救援人員仍不斷從嚴重扭曲變形的列車殘骸中拉出罹難者，部分車廂已被完全壓扁。

這起事件發生在呵叻府班他暖科村（Ban Thanon Kod ），鐵路是連接這座偏遠村鎮與大城市的重要交通方式，村民也早已習慣火車隆隆駛過的聲音。然而，這樣的日常節奏，卻在當天以悲劇收場。學校志工披差亞（Pitchaya Promenade）回憶，當時「聲音異常響亮，是一聲巨大的撞擊聲。我看到一輛藍色的起重機正在滑動，似乎卡住了一下，接著突然翻覆。」

32歲的披差亞受過基本急救訓練，事故發生後能夠協助照護部分傷者，他表示：「如果要視覺化描述，就像湯匙挖進一片蛋糕裡一樣。」他回憶，現場有一名老婦人倒掛在車廂外，另一名右臂疑似骨折的婦女緊抓著她不放。

其中一節車廂因撞擊起火，進一步加劇救援難度。救援人員動用起重機與液壓切割工具，設法救出受困在殘骸中的乘客。在距離事故現場約100公尺處工作的餐廳老闆本蓬（Penporn Pumjantuek）表示，當時「人們不斷尖叫『救命！救命！』，煙霧開始升起，列車漏油流滿地面。」

本蓬向BBC回憶，當時自己的心境處於「恐懼與勇氣之間」。她說：「我現在想起這件事仍然感到害怕，我依然記得那一刻，在還沒有其他人趕到之前，我衝進去幫助他們。他們在哭，那真的令人恐懼。」

官方指出，傷者中包括一名一歲幼兒和一名85歲長者，目前仍有七人傷勢危急。52歲的當地居民素攀（Suphann Imchantrik）也是協助救援這名幼兒的人之一。他說：「孩子還有呼吸，但非常微弱。」並補充道：「我也看到那些死者，就躺在那裡，還有受傷的人，一切都在眼前發生，那是令人心碎的一幕。」

此次事故發生地點正進行的中泰高鐵工程耗資54億美元，未來將連接曼谷與昆明，許多問題仍未得到解答。泰國總理阿努廷已要求展開調查，泰國國家鐵路局表示，正對負責事故路段建設的義大利泰工程公司提起訴訟。該公司亦是2025年3月地震期間倒塌的曼谷摩天大樓承建商，當時市內並無其他建築物倒塌。

曼谷農業大學工程學教授阿蒙（Amorn Pimanmas）認為，這起悲劇更可能是人為因素所致，而非自然原因。他表示，鑑於當時並無風暴、洪水，列車從下方通過時也未產生明顯震動，「幾乎可以完全排除自然因素」。

泰國呵叻府一處高鐵工地高架上的起重機14日掉落，砸中下方行駛中的載客列車。圖為1...
泰國呵叻府一處高鐵工地高架上的起重機14日掉落，砸中下方行駛中的載客列車。圖為15日拍攝的事故現場，可見列車殘骸。（美聯社）

高鐵 泰國 義大利

上一則

WEF報告：大國競爭與戰略對峙 列2026年最嚴峻風險

延伸閱讀

中泰高鐵工地起重機砸中列車釀32死 中鐵角色受關注

中泰高鐵工地起重機砸中列車釀32死 中鐵角色受關注
擔心計畫生變 藍綠地方人士拉布條喊：宜蘭人要高鐵

擔心計畫生變 藍綠地方人士拉布條喊：宜蘭人要高鐵
中國女房仲在泰國開奔馳帶看房 遭「同胞男」膠帶纏身搶劫

中國女房仲在泰國開奔馳帶看房 遭「同胞男」膠帶纏身搶劫
港西九高鐵1.26起直達內地110站 將推高鐵+航空優惠

港西九高鐵1.26起直達內地110站 將推高鐵+航空優惠

熱門新聞

日本首相2日在東京舉行記者會，說明與美國總統川普通話。（路透）

高市早苗回應中禁稀土輸日 警示北京「若脅迫各地恐不得了」

2026-01-11 01:20
國際知名航空專業評鑑網站AirlineRatings.com公布「全球最安全航空公司」評比結果，其中長榮航空獲得第8名、星宇航空排名第11。中央社

全球最安全航空公司 亞太7家進前10名

2026-01-13 15:47
西班牙特內里費南部機場近日發生一起離奇事件，一名80歲男子試圖推著已死亡的妻子登機，但在通過安檢時，被察覺異狀的工作人員攔下。圖為示意圖，一個機場安檢門。（路透）

死因離奇…8旬翁輪椅推亡妻過安檢 機場察覺「這異狀」一摸當場傻掉

2026-01-14 06:10
泰國曼谷湄南河西岸的甘拉耶納密寺檔案照。示意圖，非新聞中寺廟。（中新社）

金髮比基尼辣妹泰國寺廟「腿開開」曬太陽 當地人氣炸

2026-01-11 15:56
日本內閣官房長官木原稔。(路透)

從食品到清酒都遭殃 中國傳報復性卡關日本貨 日方急喊：確保貿易順暢

2026-01-09 00:10
中國為懲罰日本首相高市早苗有關台灣的發言，再度將稀有礦產當作經濟武器。路透

華爾街日報：中國停止輸日稀土許可審查

2026-01-08 16:08

超人氣

更多 >
美國務院：1月21日起暫停75國簽證辦理

美國務院：1月21日起暫停75國簽證辦理
死因離奇…8旬翁輪椅推亡妻過安檢 機場察覺「這異狀」一摸當場傻掉

死因離奇…8旬翁輪椅推亡妻過安檢 機場察覺「這異狀」一摸當場傻掉
CNN：若想了解何謂美國的「K型經濟」搭飛機就知道

CNN：若想了解何謂美國的「K型經濟」搭飛機就知道
每晚養成這2習慣 研究：有助延長4年壽命

每晚養成這2習慣 研究：有助延長4年壽命
ICE挨家挨戶問「亞裔住在哪裡？」明州盤查行動引爭議

ICE挨家挨戶問「亞裔住在哪裡？」明州盤查行動引爭議