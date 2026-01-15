泰國高鐵施工起重機砸中行駛列車 村民回憶現場慘狀

泰國呵叻府一處高鐵工地高架上的起重機14日掉落，砸中下方行駛中的載客列車。一個毛絨玩具躺在火車事故現場的地面上。（美聯社）

中國參與興建的中泰高鐵 工程14日發生重大事故，一座高鐵工地高架上的起重機掉落，砸中下方行駛的載客列車，導致列車起火與脫軌，造成至少32人死亡、66人受傷。死傷者多為通勤上學或上班的學生與工人。BBC記者傍晚抵達現場時，景象慘不忍睹，救援人員仍不斷從嚴重扭曲變形的列車殘骸中拉出罹難者，部分車廂已被完全壓扁。

這起事件發生在呵叻府班他暖科村（Ban Thanon Kod ），鐵路是連接這座偏遠村鎮與大城市的重要交通方式，村民也早已習慣火車隆隆駛過的聲音。然而，這樣的日常節奏，卻在當天以悲劇收場。學校志工披差亞（Pitchaya Promenade）回憶，當時「聲音異常響亮，是一聲巨大的撞擊聲。我看到一輛藍色的起重機正在滑動，似乎卡住了一下，接著突然翻覆。」

32歲的披差亞受過基本急救訓練，事故發生後能夠協助照護部分傷者，他表示：「如果要視覺化描述，就像湯匙挖進一片蛋糕裡一樣。」他回憶，現場有一名老婦人倒掛在車廂外，另一名右臂疑似骨折的婦女緊抓著她不放。

其中一節車廂因撞擊起火，進一步加劇救援難度。救援人員動用起重機與液壓切割工具，設法救出受困在殘骸中的乘客。在距離事故現場約100公尺處工作的餐廳老闆本蓬（Penporn Pumjantuek）表示，當時「人們不斷尖叫『救命！救命！』，煙霧開始升起，列車漏油流滿地面。」

本蓬向BBC回憶，當時自己的心境處於「恐懼與勇氣之間」。她說：「我現在想起這件事仍然感到害怕，我依然記得那一刻，在還沒有其他人趕到之前，我衝進去幫助他們。他們在哭，那真的令人恐懼。」

官方指出，傷者中包括一名一歲幼兒和一名85歲長者，目前仍有七人傷勢危急。52歲的當地居民素攀（Suphann Imchantrik）也是協助救援這名幼兒的人之一。他說：「孩子還有呼吸，但非常微弱。」並補充道：「我也看到那些死者，就躺在那裡，還有受傷的人，一切都在眼前發生，那是令人心碎的一幕。」

此次事故發生地點正進行的中泰高鐵工程耗資54億美元，未來將連接曼谷與昆明，許多問題仍未得到解答。泰國 總理阿努廷已要求展開調查，泰國國家鐵路局表示，正對負責事故路段建設的義大利 泰工程公司提起訴訟。該公司亦是2025年3月地震期間倒塌的曼谷摩天大樓承建商，當時市內並無其他建築物倒塌。