週刊文春：統一教會稱高市當總裁是「天意」 3200頁報告揭內幕

編譯張佑生／即時報導
日本首相高市早苗提前改選眾院，被質疑逃避追究責任。（路透）
日本首相高市早苗提前改選眾院，被質疑逃避追究責任。（路透）

週刊文春2026年1月15日號重磅獨家，文春取得統一教會（世界平和統一家庭連合南韓國總部極祕文件「TM特別報告」，全文3200頁，報告詳細記錄教團對自民黨政客的長期「支援」與接觸。日本首相高市早苗的名字出現32次，其中2021年自民總裁選期間，教團幹部徳野英治向韓鶴子總裁報告：「高市成為自民總裁，是天意）。

文件還提到日本已故首相安倍晉三強力推薦高市，教團自稱在自民黨內「支援」議員高達290人，包括高市、安倍、萩生田光一等，但自民黨官方調查卻宣稱「無支援」，這份文件被視為打臉鐵證。

更震撼的是，高市親信，現任官房副長官佐藤啓在2022年7月8日安倍晉三遭槍擊事件當天，受統一教會邀請參加集會，自民黨調查卻虛偽回答「沒關聯」，疑似謊報。

文春直指，教團與自民黨的蜜月關係遠未斷絕，高市上台後的「斷絕宣言」只是表面文章。其他黑料包括萩生田光一收過教團贈送的愛馬仕領帶、曾在安倍晉三內閣及菅義偉內閣擔任首相補佐官，負責外交・安全保障領域的長島昭久，參加集團結婚典禮等，這些舊聞如今與高市政權的「電擊解散」完美串聯。

高市首相14日晚向自民與維新幹部傳達，將在23日通常國會開議之初解散眾院，投開票最快1月27日公布、2月8日投票。這場罕見提早改選，表面是趁內閣支持率75%前後的東風大勝，但文春直指：預見國會開議後統一教會問題，加上物價高對策將遭野黨嚴厲追問，高市才決定提前解散國會逃避追責。

