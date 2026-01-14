伊朗外長證實「無計畫處決示威者」 將抗議流血歸咎以色列陰謀

我的頻道

編譯周辰陽／即時報導
伊朗外交部長阿拉奇2025年6月3日在黎巴嫩貝魯特會見黎巴嫩外交部長。(路透)
伊朗外交部長阿拉奇2025年6月3日在黎巴嫩貝魯特會見黎巴嫩外交部長。(路透)

伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi ）14日晚間接受福斯新聞主播拜爾（Brett Baier）專訪時，駁斥國內抗議活動延燒造成大規模傷亡的說法，並將任何已發生的殺戮歸咎於「以色列的陰謀」，同時堅稱伊朗當局目前並無計畫以絞刑或其他方式處決示威者。

伊朗當局此前傳出可能於14日處決首名遭拘押的示威者索爾塔尼（Erfan Soltani），美國總統川普稍早則暗示已接獲告知，相關處決並未發生。他表示：「我們被告知，伊朗的殺戮正在停止，而且沒有處決計畫。」但拒絕透露提供相關保證的具體來源，僅表示自己是「從對方非常重要的消息來源獲得相關資訊」。

根據福斯新聞與路透報導，阿拉奇說：「完全沒有任何絞刑的計畫，絞刑根本不在考慮之列。」他也試圖淡化國內動盪情勢，聲稱局勢已恢復「平靜」。

阿拉奇進一步表示：「我們已完全掌控局勢，希望理智能夠佔上風，也不要走向高度緊張的局面，因為那對所有人來說都可能是災難。」

根據索爾塔尼的親屬索瑪耶（Somayeh）及挪威人權組織「Hengaw」的說法，當局並未按原定計畫於當天稍早執行處決，但也尚未取消，目前仍在等待進一步消息。

阿拉奇在專訪中宣稱，抗議活動的死亡人數僅為數百人，並指控有所謂「由外部勢力領導的恐怖分子小組」滲入抗議行動，採取類似 IS（伊斯蘭國）的恐怖手法，向警察、安全部隊及平民開槍，甚至將執法人員「活活燒死、斬首」。他表示：「有三天時間，我們是在與恐怖分子作戰，而不是與示威者對抗，這完全是另一回事。」

他也聲稱，這些「流氓般的恐怖分子」向平民開槍只有一個目的，就是試圖將美國捲入衝突。阿拉奇說：「他們想要增加死亡人數，因為川普總統曾表示，若發生殺戮就會介入，而他們正是想把他拖進這場衝突。這完全是一個以色列的陰謀。」

伊朗 川普 以色列

日本45.2%國民認為自衛隊規模應增強 創歷來新高

