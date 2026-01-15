伊朗國營電視台播川普遇刺 附文字嗆「這次子彈不飛偏」

我的頻道

編譯中心／綜合14日電
在伊朗德黑蘭街上抗議的示威民眾。（路透）
在伊朗德黑蘭街上抗議的示威民眾。（路透）

在美國與伊朗緊張加劇之際，伊朗國營電視台14日播出一個片段，顯示美國總統川普2024年在賓州城市巴特勒（Butler）造勢險遭槍殺的畫面，並附上文字聲稱「這次子彈不會飛偏」。

川普2024年7月在賓州巴特勒戶外造勢活動上遭槍手從屋頂開槍襲擊，當時他右耳遭子彈擊傷，群眾中有人遭波及喪命，但川普奇蹟式躲過暗殺槍擊，右臉濺血仍振臂高呼「戰鬥」的影像，成為了美國政治史經典畫面。

伊朗電視台14日播出川普在巴特勒險遭暗殺的畫面，顯示他在躲過暗殺後被特勤局人員圍繞。以色列國際新聞電台i24NEWS暨「耶路撒冷郵報」特派員史坦因（Amichai Stein）在社群媒體X發文，分享伊朗國營電視台播出的畫面，並將內容翻譯成英文。史坦因用英文寫道，伊朗國營電視台播出對川普的威脅，稱「這次子彈不會飛偏」。

此外，伊朗當局對全國性抗議活動的鎮壓日益粗暴之際，不堪負荷的醫護人員正竭力應對大量傷亡。伊朗德黑蘭眼科醫生記錄到，單一醫院就收治超過400起因槍擊造成的眼部受傷案例。

英國衛報報導，醫院和急診室裡擠滿中槍的抗議民眾。醫護人員表示，槍傷主要集中在抗議民眾的眼睛和頭部。人權組織指出，這是德黑蘭當局在伊朗2022年「女性、生命、自由」（Woman, Life, Freedom）抗議活動中用來對付示威者的策略。

德黑蘭一名醫生說：「（安全部隊）是故意朝頭部和眼睛射擊。他們想破壞頭部和眼睛，讓他們再也看不見。」這名醫生還說，許多患者的眼球必須被摘除並因此失明。

有紀錄顯示，當局對抗議民眾使用發射金屬彈丸的霰彈槍，以及裝填實彈的步槍。另一名醫生補充說，他們曾從一名抗議民眾體內取出「20顆彈丸」。

這波示威活動於去年12月28日因伊朗貨幣突然貶值而起，現已演變成自2009年以來最大規模的反政府抗議運動。

每晚都有數以萬計的抗議民眾走上全國各地街頭，高呼「獨裁者去死」等反政府口號，矛頭直指伊朗最高領袖哈米尼。

德黑蘭當局切斷全國的網路和行動通訊，使伊朗人民與外界隔絕。人權組織指控政府利用這次的資訊封鎖，對抗議民眾進行殘酷鎮壓。

總部設於美國的「人權行動者新聞通訊社」（HRANA）表示，這次行動已有超過2000人在抗議中喪生，其中90%以上是示威民眾，另有超過1萬6700人被捕。

在德國柏林，抗議者14日參加示威活動，聲援伊朗全國反對政府的大規模抗議活動。 （...
在德國柏林，抗議者14日參加示威活動，聲援伊朗全國反對政府的大規模抗議活動。 （美聯社）

伊朗 川普 賓州

