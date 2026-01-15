韓29年未執行死刑 媒體指尹錫悅重刑難逃 尹轟被狼群撲咬

我的頻道

編譯中心／綜合14日電
南韓前總統尹錫悅（摀嘴者）對於宣布緊急戒嚴始終拒絕認罪。圖為2025年2月20日他出席首爾憲法法院的彈劾聽證會。(新華社)
南韓前總統尹錫悅（摀嘴者）對於宣布緊急戒嚴始終拒絕認罪。圖為2025年2月20日他出席首爾憲法法院的彈劾聽證會。(新華社)

南韓內亂特別檢察組13日向法院請求，對涉嫌「內亂首謀罪」而遭羈押起訴的前總統尹錫悅求處死刑。檢方表示，雖然南韓是實際上不執行死刑的「事實廢死國家」，但宣告死刑本身仍有重大意義，「要透過審判展現對犯罪的態度，以及對司法的信賴」，意義大過實質。法律界認為，若叛亂罪名成立，重刑不可避免，但是否被判處死刑，則眾說紛紜。

韓國《中央日報》社論指出，儘管韓國事實上已不再執行死刑，但特檢組仍如此要求，其象徵意義絕對不可輕視。尹錫悅應向國民作出真心的道歉。

根據記錄，韓國最後一次執行死刑是在29年前的1997年12月30日，時任總統金泳三宣布對23名死刑犯執行死刑，之後就沒有再執行任何死刑，國際人權界普遍把韓國列為「事實上廢除死刑國家」。

另據京鄉新聞報導，13日在首爾中央地方法院刑事第25合議庭舉行的內亂首謀嫌疑案結案庭審，檢方特別強調尹錫悅宣布緊急戒嚴的前後過程，表示對於「危害社會全體存續與安寧的犯罪，必須以最嚴厲的刑罰回應。」

尹錫悅所涉的「內亂首謀罪」，法定刑僅有3種：死刑、無期徒刑與無期禁錮。檢方表示，「對於完全不存在任何可酌情減刑事由的被告，是否符合最低刑必須慎重檢討」，並由此請求對尹錫悅求處最高刑死刑。

尹錫悅在審理過程中反覆主張，緊急戒嚴僅持續約2個半小時，而且與過往不同，沒有造成任何死亡。南韓中央日報報導，尹錫悅手持A4大小的稿紙，右手握拳揮動或敲桌，目光交替注視法官與旁聽席，堅定表示特檢起訴書是「客觀事實與基本法理不符的妄想與小說」，象徵「過去一年席捲國家的狂風暴雨假象」。他痛批特檢與在野黨民主黨是「長期支配南韓的黑暗勢力，像無腦狼群盲目撲咬」。

尹錫悅否認有長期獨裁意圖，笑稱「長期獨裁？逼我也不會做……我這種政治嗅覺不靈敏、笨拙的人，根本不可能策畫或執行那種高明、需要極高政治敏感度的長期獨裁或政變。」這場深夜自白充滿情緒，尹錫悅不認錯態度引發網友熱議，成為南韓憲政史上最具爭議的一幕。

根據檢方說法，特檢並非期待實際上把尹錫悅處死，而是以「嚴厲定罪」的象徵意義求刑死刑。特檢說明時，不斷對照1980年5月17日擴大實施全國戒嚴的前總統全斗煥與盧泰愚，強調為防止歷史重演，必須嚴懲。

這是南韓自1996年對前總統全斗煥以內亂罪名求處死刑以來，再次對前總統求刑死刑。

