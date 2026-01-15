2026恒理最強護照排行 新加坡蟬聯榜首 美國名次輸日韓

我的頻道

編譯盧思綸／綜合14日電
英國恒理環球顧問事務所有限公司公布2026年1月「恒理護照指數」，新加坡蟬聯榜首。圖為2024年7月中旬新加坡樟宜機場。（新華社）
英國恒理環球顧問事務所有限公司公布2026年1月「恒理護照指數」，新加坡蟬聯榜首。圖為2024年7月中旬新加坡樟宜機場。（新華社）

CNN報導，英國恒理環球顧問事務所有限公司（Henley & Partners）公布最新「恒理護照指數」，新加坡蟬聯榜首，可免簽前往192個旅遊目的地；日本與南韓以188個打成平手奪下第2名；台灣拿下第33名，可免簽證通行139個國家和地區；墊底的仍是阿富汗，排名第101，僅可免簽前往24個國家。

這項指數由總部設於倫敦的「恒理環球顧問事務所有限公司」（Henley & Partners）編制，並採用「國際航空運輸協會」（IATA）專屬數據，指數依各國護照持有人可免事先申請簽證前往的目的地數量進行排名。該指數每月更新，涵蓋199本護照、227個旅遊目的地，常被用作評估全球護照行動力的參考指標。

根據恒理護照指數最新排名，新加坡蟬聯榜首，持星國護照者可免簽前往192個旅遊目的地，日本與南韓以188個共列第2。丹麥、盧森堡、西班牙、瑞典與瑞士可暢行無阻前往186個目的地，名列第3。美國這次擠進第10名，可免簽通行179個目的地。

台灣名列第33，比去年12月公布的評比前進3個名次，可免簽證通行139個國家和地區。

匈牙利、葡萄牙、斯洛伐克與斯洛維尼亞也同為第5。阿聯在另一個由加拿大金融顧問公司「阿爾頓資本」（Arton Capital）統計的護照指數中，擠下新加坡，勇奪榜首。

報告指出，阿拉伯聯合大公國是「恒理護照指數」20年歷史中表現最亮眼的國家，自2006年以來新增149個免簽目的地，排名上升57個名次至第5名，主要歸功於阿聯「持續的外交投入與簽證自由化政策」。

第6名為克羅埃西亞、捷克、愛沙尼亞、馬爾他、紐西蘭與波蘭。澳洲維持第7名，並列的還有拉脫維亞、列支敦斯登與英國。英國是這次恒理排名下滑幅度最大的國家，目前可免簽前往182個目的地，較1年前少8個。

墊底的仍是阿富汗，排名第101，僅可免簽前往24個國家；排名第1和最末位的差距達168個目的地。伊拉克和敘利亞分居第99及100名，可免簽證通行29、26個國家。

