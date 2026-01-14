死因離奇…8旬翁輪椅推亡妻過安檢 機場察覺「這異狀」一摸當場傻掉

西班牙特內里費南部機場近日發生一起離奇事件，一名80歲男子試圖推著已死亡的妻子登機，但在通過安檢時，被察覺異狀的工作人員攔下。圖為示意圖，一個機場安檢門。（路透）

西班牙特內里費島一座機場近日發生一起離奇事件，一名80歲男子試圖推著已死亡的妻子登機，卻在通過安檢時被察覺異狀的工作人員攔下。男子事後被捕，並配合執法人員調查。

每日郵報與《Olive Press Newspaper》報導，這起事件發生在西班牙特內里費南部機場。這名老先生當時推著坐在輪椅上的妻子進行安檢時，機場人員注意到，女子經過金屬探測器時毫無反應，於是起了疑心。兩人完成安檢後，工作人員上前查看，發現她已無生命跡象。

一名目擊的機場員工告訴西班牙報紙《Diario de Avisos》表示，一名女性安檢人員上前協助，丈夫將輪椅交給對方後，「她握住女子的手時，發現體溫異常冰冷，且已沒有呼吸。」她隨即通報主管，機場方面隨即啟動緊急應變程序，多名保安人員、國民警衛隊員及法醫人員趕抵現場，但只能確認該女子已經死亡。

男子的身分尚未對外公布，據稱他在接受偵訊時坦承，妻子早在數小時前便已在機場航廈內身亡。不過，目擊的機場員工聲稱，這名老先生曾試圖將妻子的死亡歸咎於機場，女子的死因目前仍在調查中，當局將釐清詳細經過，並評估是否涉及任何刑事責任。