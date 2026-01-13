尹錫悅敲桌90分鐘怒吼「長期獨裁？逼我也不會做」 自嘲太天真

我的頻道

編譯張佑生／即時報導
南韓前總統尹錫悅（摀嘴者）對於宣布緊急戒嚴始終拒絕認罪。圖為2025年2月20日他出席首爾憲法法院的彈劾聽證會。(新華社)
南韓前總統尹錫悅因2024年12月3日宣布緊急戒嚴涉嫌內亂首謀罪，檢方當地時間13日求處死刑後，14日凌晨他在首爾中央地方法院刑事25部進行90分鐘最後陳述，從0時11分至1時41分。法院排定2月19日下午3時宣判。

南韓中央日報報導，尹錫悅手持A4大小的稿紙，右手握拳揮動或敲桌，目光交替注視法官與旁聽席，堅定表示特檢起訴書是「客觀事實與基本法理不符的妄想與小說」，象徵「過去一年席捲國家的狂風暴雨假象」。他痛批特檢與在野黨民主黨是「長期支配韓國的黑暗勢力，像無腦狼群盲目撲咬」。

尹錫悅重申緊急戒嚴是「按下警鈴」及「發布警訊」，目的是喚醒國民對在野黨「立法暴走、連續彈劾」的危機警覺，並對抗「親北主義派、反國家勢力、體制顛覆勢力」。他否認有長期獨裁意圖，笑稱「長期獨裁？逼我也不會做……我這種政治嗅覺不靈敏、笨拙的人，根本不可能策劃或執行那種高明、需要極高政治敏感度的長期獨裁或政變。」強調戒嚴僅投入維持秩序兵力於國會及選管會保安檢查，無暴動、無逮捕議員指示。

尹錫悅為同案軍警高層辯護，「他們僅依總統宣布的戒嚴行事，無罪」，並自責「皆因我的不德，我是不是太天真了？」最後向法院懇求「審視我防止憲政崩壞的嚴重責任，做出明智判斷」。

尹錫悅陳述時，坐在被告席上的前國防部長金龍顯聽到「在野黨與反國家勢力勾結」時點頭，前情報司令官盧相元注視沉思。這場深夜自白充滿情緒，尹錫悅不認錯態度引發網友熱議，成為南韓憲政史上最具爭議的一幕。

尹錫悅 戒嚴 南韓

「伊朗未弱到美軍出動一擊就垮」 傳以阿官員建議川普暫緩行動

馬斯克讓伊朗民眾免費使用星鏈網路 對抗政府斷網

