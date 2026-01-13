北約擬設哨兵特派團護北極 85%格陵蘭人反對川普接管

格陵蘭是丹麥的海外自治領地，美國總統川普意圖將格陵蘭納入，以防堵中俄，激發當地獨立聲浪。圖為丹麥軍隊去年9月與北約的友軍，在格陵蘭舉行聯合演習。(路透)

美國總統川普一再表示要得到格陵蘭 之際，英國每日電訊報報導，英國正與歐洲盟邦討論在格陵蘭部署軍事力量，嚇阻俄羅斯 在北極活動。德國也計畫提出設立名為「北極哨兵」的北約 組織聯合特派團，負責維護區域安全；但據英國廣播公司（BBC）報導，有高達85%的格陵蘭人表示反對川普介入「接管」。

報導說，英國官員已與德國、法國和其他國家就相關計畫展開初步磋商，內容可能包括部署英國部隊、軍艦和軍機，以保護格陵蘭免於俄羅斯和中國行動的影響。

川普日前提到，美國一定會對格陵蘭採取行動，否則俄羅斯或中國就會占領格陵蘭，中國外交部發言人毛寧回應，北極涉及國際社會的整體利益，中國在北極的活動「符合國際法」。毛寧並稱，「美國牟取私利，不要拿其他國家當藉口」。

法新社報導，北約最高軍事領導人格林克維奇11日在瑞典國防會議表示，北約成員正就格陵蘭的未來進行討論，針對川普最近的談話，格林克維奇表示，他不會評論「近期言論的政治層面」，但「相關對話仍在布魯塞爾持續。」他也提到，北極地區戰略重要性正迅速提升，俄中也正加強合作，試圖取得更多出入北極機會。

彭博引述知情人士報導，德國外交部長瓦德福和財政部長克林拜耳12日訪華府，德國將提出設立北約聯合特派團，以保衛北極地區。知情人士透露，這個名為「北極哨兵」的特派團，負責維護區域安全，將以北約去年啟動保護波羅的海關鍵基礎設施的「波羅的海哨兵」特派團作為藍本。

瓦德福此行將和美國國務卿魯比歐會面。瓦德福說，對美國關切俄羅斯或中國船艦在北極活動，必須在北約聯盟框架下找出解決方案。

瓦德福說：「若涉及領土主權問題，我們立場絕對明確，格陵蘭未來應由格陵蘭人民自主決定。」

英國交通大臣海蒂．亞歷山大表示，有關如何嚇阻俄羅斯總統普亭在北極行動是「例行公事」。她說：「考量俄羅斯和中國的行動，北極地區正成為競爭日趨激烈的地緣政治區域。我們和北約所有盟國討論如何嚇阻俄羅斯在北極圈的侵略行為，合情合理。」

中央社報導，格陵蘭當地民眾對川普表態欲「接管」格陵蘭深感不安。據英國廣播公司（BBC）報導，有高達85%的格陵蘭人表示反對。

天空新聞網（Sky News）日前在首都努克（Nuuk）街訪多名民眾。一名年輕女性直言：「這件事拖得太久了，他必須面對現實。美國在格陵蘭周邊已設有軍事基地，不需要更多。」受訪青少年語氣更加激烈：「如果你在看，我們不喜歡你。不要來格陵蘭，不要買格陵蘭，不要打格陵蘭，這裡不賣。」

據愛爾蘭廣播電視（RTE）實地街訪報導，一名中年男子認為，川普看中島上礦產，意在償還美國國債；另名男子指出：「這裡一直很和平寧靜，但他卻指責丹麥沒有保護格陵蘭免受威脅。美國與格陵蘭合作多年，這並非突然發生，但現在變得相當具侵略性，令人厭煩。」