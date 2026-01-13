我的頻道

川普要打伊朗了？五角大廈「披薩指數」飆升 警戒等級曝光

供過於求 鳳凰城逾半待租房至少1個月免租金

伊朗政權若垮台 將重塑全球地緣政治、能源市場

編譯季晶晶／綜合報導
原本堅定支持伊朗政權的巴扎商人，淪為體制問題受害者。（美聯社）
伊朗示威潮從首都德黑蘭蔓延至全國數十座城市，區域及全球領導人正嚴肅面對伊朗政府可能被推翻的潛在變局。一旦成真，勢將重塑全球地緣政治與能源市場。

伊朗最高領袖哈米尼多次挺過抗議風波，但這波示威已持續兩周，規模不斷擴大。抗議最初源於貨幣危機與經濟崩潰，如今矛頭已指向整個體制。

美國總統川普公開聲援示威者，外界解讀為華府重返「政權更迭」路線。

市場迅速反應，布蘭特原油兩天上漲逾5%，突破每桶63美元，反映投資人開始為油國組織第四大產油國供應中斷風險定價。對能源市場而言，關鍵在於產油省胡齊斯坦是否動盪。目前尚無出口中斷跡象。

中情局前中東分析師艾許說，這是伊朗自1979年伊斯蘭革命以來最關鍵時刻，當今政權正承受巨大經濟壓力，重新掌控局勢的時間窗口正在縮小，手段也愈來愈有限。

若伊朗政權垮台，將衝擊俄羅斯在中東的地緣戰略布局。波灣阿拉伯國家高度警惕，擔憂伊朗若崩潰可能引發如「阿拉伯之春」後的長期混亂，形成危險的權力真空。伊朗已警告，若遭攻擊，美國在該地區資產及以色列將成為「合法目標」。

新興市場投資專家莫比爾斯說，若伊朗政權倒台，權力平衡將劇烈改變。最佳情況是政府全面更替，最壞則是爆發內戰、舊政權苟延殘喘。

伊朗經濟停滯，通膨失控，近兩年本土設施和代理人遭以色列打擊，實力受挫，但仍握有可覆蓋整個中東的彈道飛彈庫，伊朗革命衛隊等安全體系也仍堅定支持當今政權。

中央社報導，伊朗近日示威潮有別於過去的抗爭，這次有許多傳統市場商人參與其中，他們曾是伊朗最忠誠的社會階層之一，是神職政權的支柱，如今卻走上街頭要求變革。

國際社會史研究所（IISH）研究員瓦拉德拜吉（Kayhan Valadbaygi）在半島電視台（Al Jazeera）發表「為何昔日忠誠的巴扎（bazaar，傳統市場）商人如今在伊朗抗議？」一文。

文中指出，伊朗1979年爆發伊斯蘭革命，推翻了前國王巴勒維（Mohammad Reza Pahlavi），巴扎曾扮演關鍵角色，並在後續數十年與保守政治勢力站在一起。

但在過去20年間，由於伊朗政府偏袒「伊斯蘭革命衛隊」（IRGC）和大型宗教革命基金會「邦亞德」（Bonyad），加上國家受制裁的管理問題及長期通膨，巴扎的經濟地位日益式微。

這使得原本堅定支持伊朗政權的巴扎商人，如今也淪為體制問題受害者。巴扎雖在2005年伊朗大選支持前總統艾馬丹加（Mahmoud Ahmadinejad），但其政府的經濟與外交政策，最終進一步削弱了巴扎的經濟影響力。

瓦拉德拜吉指出，當前的巴扎示威並非偶發，而是一個警告，揭示了多年累積的政經變化，即使曾經是政權支柱的巴扎，也開始公然反抗。

