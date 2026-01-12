開議就解散？日眾院預定參選破700人 各黨備戰

日媒報導首相高市早苗（前）可能在23日開議的國會常會中，宣布解散眾議員提前大選。（路透）

根據日媒調查，截至11日，今年可能的日本 眾議員大選擬參選人數已達703人。隨著外傳首相高市早苗可能於23日開議的國會常會就宣布解散眾議院提前改選，各黨正加快選戰布局。

日本放送協會（NHK）11日播出「日曜討論」節目，邀朝野各黨黨魁就潛在的眾議員大選發表看法。多個在野黨批評，此舉恐造成政治真空，但也面對現實，已將可能的「開議即解散」納入考量。

最大在野黨立憲民主黨 代表、前首相野田佳彥指出，執政黨口口聲聲說要提出平抑物價的對策，同時卻造成政治空白，既沒道理、也欠缺正當性。國民民主黨代表玉木雄一郎也說，開議就解散眾院 將延宕多項有關經濟政策的立法。

國民民主黨代表玉木雄一郎也說，開議就解散眾院將延宕多項有關經濟政策的立法。由於該黨去年底才就調整「年收之壁」（所得稅起徵點）與自民黨達成共識，並表態將在國會表決時配合通過2026財年預算案，開議即解散等於違背承諾。

日本眾議員選制為單一選區兩票並立制，大選將改選眾院全部的465席，包含單一選區的289席和比例代表的176席。日本眾議員一任四年，但很少做完一屆的四年任期，主因是首相擁有提前解散改選的權力。由於上次大選是時任首相石破茂任內的2024年10月，故今年10月任期就過半。

根據日媒統計，執政聯盟成員的日本維新會目前預定在單一選區推出77位候選人，將在64個單一選區與聯合執政的自民黨對決，且日本維新會對執政聯盟內部事先協調競選持否定態度，和過去長期與自民黨聯合執政的公明黨態度截然不同。

另外，自、公執政聯盟也將在36個選區和在野的國民民主黨競爭，而兼任自民黨總裁（黨魁）的高市自去年10月就任以來，就一直向國民民主黨代表（黨魁）玉木雄一郎送秋波，亟欲拉攏該黨組成更穩定的自、維、國執政聯盟。

最大在野黨立憲民主黨已有172人表態參選選區，目標將候選人數增至約200人，力拚成為眾院最大黨。國民民主黨現有41人準備參選，其中40人為單一選區，與立憲民主黨在五個選區競爭。國民民主黨已揭櫫取得51席的目標，並計畫擴大提名，兩個主要在野黨間的競爭將升溫。

公明黨預計有29人參選，其中10人為單一選區，但因退出執政聯盟，選區布局還需討論，情況仍有變數。「令和新選組」預計9人參選，共產黨則有15人。去年參議院選舉表現突出的參政黨，已決定在單一選區提名64人，目標取得35至40席，並計畫擴大至逾百位候選人。