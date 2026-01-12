我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

共和黨議員露口風？ 稱「可能今晚」終結伊朗暴政

黎智英等9被告12日「求情」 法院預留4天處理

開議就解散？日眾院預定參選破700人 各黨備戰

編譯茅毅／綜合報導
日媒報導首相高市早苗（前）可能在23日開議的國會常會中，宣布解散眾議員提前大選。（路透）
日媒報導首相高市早苗（前）可能在23日開議的國會常會中，宣布解散眾議員提前大選。（路透）

根據日媒調查，截至11日，今年可能的日本眾議員大選擬參選人數已達703人。隨著外傳首相高市早苗可能於23日開議的國會常會就宣布解散眾議院提前改選，各黨正加快選戰布局。

日本放送協會（NHK）11日播出「日曜討論」節目，邀朝野各黨黨魁就潛在的眾議員大選發表看法。多個在野黨批評，此舉恐造成政治真空，但也面對現實，已將可能的「開議即解散」納入考量。

最大在野黨立憲民主黨代表、前首相野田佳彥指出，執政黨口口聲聲說要提出平抑物價的對策，同時卻造成政治空白，既沒道理、也欠缺正當性。國民民主黨代表玉木雄一郎也說，開議就解散眾院將延宕多項有關經濟政策的立法。

國民民主黨代表玉木雄一郎也說，開議就解散眾院將延宕多項有關經濟政策的立法。由於該黨去年底才就調整「年收之壁」（所得稅起徵點）與自民黨達成共識，並表態將在國會表決時配合通過2026財年預算案，開議即解散等於違背承諾。

日本眾議員選制為單一選區兩票並立制，大選將改選眾院全部的465席，包含單一選區的289席和比例代表的176席。日本眾議員一任四年，但很少做完一屆的四年任期，主因是首相擁有提前解散改選的權力。由於上次大選是時任首相石破茂任內的2024年10月，故今年10月任期就過半。

根據日媒統計，執政聯盟成員的日本維新會目前預定在單一選區推出77位候選人，將在64個單一選區與聯合執政的自民黨對決，且日本維新會對執政聯盟內部事先協調競選持否定態度，和過去長期與自民黨聯合執政的公明黨態度截然不同。

另外，自、公執政聯盟也將在36個選區和在野的國民民主黨競爭，而兼任自民黨總裁（黨魁）的高市自去年10月就任以來，就一直向國民民主黨代表（黨魁）玉木雄一郎送秋波，亟欲拉攏該黨組成更穩定的自、維、國執政聯盟。

最大在野黨立憲民主黨已有172人表態參選選區，目標將候選人數增至約200人，力拚成為眾院最大黨。國民民主黨現有41人準備參選，其中40人為單一選區，與立憲民主黨在五個選區競爭。國民民主黨已揭櫫取得51席的目標，並計畫擴大提名，兩個主要在野黨間的競爭將升溫。

公明黨預計有29人參選，其中10人為單一選區，但因退出執政聯盟，選區布局還需討論，情況仍有變數。「令和新選組」預計9人參選，共產黨則有15人。去年參議院選舉表現突出的參政黨，已決定在單一選區提名64人，目標取得35至40席，並計畫擴大至逾百位候選人。

民主黨 日本 眾院

上一則

印度要手機原始碼 蘋果、三星反對：或導致專利細節外洩

下一則

歐盟監管壓力下 馬斯克允諾：X平台七天內開放演算法

延伸閱讀

黃敏儀辦公室暫停 改採「行動」服務

黃敏儀辦公室暫停 改採「行動」服務
小甘反疫苗政策 激發民主黨籍醫師參選議員

小甘反疫苗政策 激發民主黨籍醫師參選議員
高市欲解散眾院？內閣高民意不代表勝算高 她的算盤是什麼

高市欲解散眾院？內閣高民意不代表勝算高 她的算盤是什麼
避免政府再度停擺 眾院通過3支出法案 聯邦政府足以維持運作到9月

避免政府再度停擺 眾院通過3支出法案 聯邦政府足以維持運作到9月

熱門新聞

日本首相2日在東京舉行記者會，說明與美國總統川普通話。（路透）

高市早苗回應中禁稀土輸日 警示北京「若脅迫各地恐不得了」

2026-01-11 01:20
日本內閣官房長官木原稔。(路透)

從食品到清酒都遭殃 中國傳報復性卡關日本貨 日方急喊：確保貿易順暢

2026-01-09 00:10
中方6日宣布禁止對日本出口「兩用物項」，其中包含稀土。(路透)

中禁稀土輸日影響大 日外務省深夜抗議

2026-01-06 20:06
中國為懲罰日本首相高市早苗有關台灣的發言，再度將稀有礦產當作經濟武器。路透

華爾街日報：中國停止輸日稀土許可審查

2026-01-08 16:08
委內瑞拉國營石油公司位於蓬托菲霍的煉油廠。(路透)

委內瑞拉石油儲量世界第一卻是「全球最髒」？紐時揭3大黑幕

2026-01-07 21:12
根據日本金屬與能源安全組織的資料，截至2024年，日本約70%的稀土進口依賴中國。圖為中國江西省一處稀土金屬礦場。(路透)

學者稱中禁稀土輸日恐釀極端風險 中國再度渤海軍演

2026-01-06 20:41

超人氣

更多 >
南加近千棟房屋成法拍屋 只因屋主沒做這件事

南加近千棟房屋成法拍屋 只因屋主沒做這件事
史上規模最大退稅季？專家：取決這2項因素

史上規模最大退稅季？專家：取決這2項因素
自助餐這種「魚」別夾 她誤食下身失守：還流橘黃色的油

自助餐這種「魚」別夾 她誤食下身失守：還流橘黃色的油
白宮突宣布3件事 「天佑美軍、我們正要開始」五角大廈披薩指數曝

白宮突宣布3件事 「天佑美軍、我們正要開始」五角大廈披薩指數曝
緬北電詐頭目被押回中國 首曝特寫畫面 讓大眾看清楚

緬北電詐頭目被押回中國 首曝特寫畫面 讓大眾看清楚