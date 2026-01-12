歐盟監管壓力下 馬斯克允諾：X平台七天內開放演算法

科技大亨馬斯克 （Elon Musk）10日表示，旗下社群媒體平台X將在七天內對公眾開放其全新演算法的原始碼，其中包括自然貼文（Organic Posts）與廣告貼文推薦所使用的全部程式碼。

馬斯克在X發文表示：「這項作法將每四周重複一次，並附上詳盡的開發者筆記，以幫助大眾了解變動內容。」

歐盟 執委會發言人芮尼耶（Thomas Regnier）日前表示，稍早，歐洲聯盟執行委員會（European Commission）決定延長去年向X發出的資料保留命令，該命令涉及演算法以及非法內容的散布。

2025年7月，巴黎檢方以涉嫌演算法偏見及詐取數據，展開對X的調查。X稱該調查為「出於政治動機的刑事調查」，威脅使用者的言論自由。

上月，歐洲聯盟對X處以1.2億歐元（約1.4億美元）罰款。監管機構表示，該公司違反歐盟「數位服務法」（Digital Services Act）下的透明度義務。

這筆罰款與X的「藍勾勾」訂閱制度、廣告資料庫透明度不足，以及未向研究人員提供平台公開資料的存取權限有關。

另外，馬斯克旗下人工智能（AI）聊天機器人Grok 近日因生成涉及女性和未成年人的深偽色情內容，遭到全球多方批評譴責，包括歐盟、英國、法國等已對其展開調查。

印尼政府10日率先宣布暫時封禁Grok後，馬來西亞政府也於11日宣布封鎖。法國政府就Grok生成涉嫌性暗示及歧視內容，正式向檢察機關及監管機構提出檢舉，指其可能違反當地法規。印度電子與信息科技部致函X，要求平台全面檢視技術與治理機制，並下架所有違反印度法律的影像。英國政府9日警告稱，若Grok拒不遵守英國法律，其服務將在英國被屏蔽。歐盟委員會發言人8日表示，歐盟已要求X平台保存所有關於Grok的內部文件與資料至2026年底，以配合調查。

Grok由馬斯克旗下人工智能企業xAI公司開發，於2023年推出，並內置於馬斯克旗下社交媒體平台X，用戶可直接免費使用該聊天機器人。去年8月，Grok向付費用戶推出圖像和視頻生成功能Grok Imagine，其中包括可以生成性感挑逗內容的「火辣模式」。