我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

共和黨議員露口風？ 稱「可能今晚」終結伊朗暴政

黎智英等9被告12日「求情」 法院預留4天處理

歐盟監管壓力下 馬斯克允諾：X平台七天內開放演算法

編譯中心／綜合11日電

科技大亨馬斯克（Elon Musk）10日表示，旗下社群媒體平台X將在七天內對公眾開放其全新演算法的原始碼，其中包括自然貼文（Organic Posts）與廣告貼文推薦所使用的全部程式碼。

馬斯克在X發文表示：「這項作法將每四周重複一次，並附上詳盡的開發者筆記，以幫助大眾了解變動內容。」

歐盟執委會發言人芮尼耶（Thomas Regnier）日前表示，稍早，歐洲聯盟執行委員會（European Commission）決定延長去年向X發出的資料保留命令，該命令涉及演算法以及非法內容的散布。

2025年7月，巴黎檢方以涉嫌演算法偏見及詐取數據，展開對X的調查。X稱該調查為「出於政治動機的刑事調查」，威脅使用者的言論自由。

上月，歐洲聯盟對X處以1.2億歐元（約1.4億美元）罰款。監管機構表示，該公司違反歐盟「數位服務法」（Digital Services Act）下的透明度義務。

這筆罰款與X的「藍勾勾」訂閱制度、廣告資料庫透明度不足，以及未向研究人員提供平台公開資料的存取權限有關。

另外，馬斯克旗下人工智能（AI）聊天機器人Grok近日因生成涉及女性和未成年人的深偽色情內容，遭到全球多方批評譴責，包括歐盟、英國、法國等已對其展開調查。

印尼政府10日率先宣布暫時封禁Grok後，馬來西亞政府也於11日宣布封鎖。法國政府就Grok生成涉嫌性暗示及歧視內容，正式向檢察機關及監管機構提出檢舉，指其可能違反當地法規。印度電子與信息科技部致函X，要求平台全面檢視技術與治理機制，並下架所有違反印度法律的影像。英國政府9日警告稱，若Grok拒不遵守英國法律，其服務將在英國被屏蔽。歐盟委員會發言人8日表示，歐盟已要求X平台保存所有關於Grok的內部文件與資料至2026年底，以配合調查。

Grok由馬斯克旗下人工智能企業xAI公司開發，於2023年推出，並內置於馬斯克旗下社交媒體平台X，用戶可直接免費使用該聊天機器人。去年8月，Grok向付費用戶推出圖像和視頻生成功能Grok Imagine，其中包括可以生成性感挑逗內容的「火辣模式」。

Grok 馬斯克 歐盟

上一則

開議就解散？日眾院預定參選破700人 各黨備戰

下一則

加薩戰火恐重啟 哈瑪斯拒解除武裝 以擬定新地面行動計畫

延伸閱讀

馬斯克AI聊天機器人生成兒童性化圖像 各國譴責

馬斯克AI聊天機器人生成兒童性化圖像 各國譴責
馬斯克聊天機器人Grok腥辣性照被罵翻 局部小禁 惹火歐盟

馬斯克聊天機器人Grok腥辣性照被罵翻 局部小禁 惹火歐盟
英警告馬斯克的聊天機器人：若續縱容深偽性照片 將封殺

英警告馬斯克的聊天機器人：若續縱容深偽性照片 將封殺
Grok涉不雅內容挨轟 限制未付費X用戶AI影像生成功能

Grok涉不雅內容挨轟 限制未付費X用戶AI影像生成功能

熱門新聞

日本首相2日在東京舉行記者會，說明與美國總統川普通話。（路透）

高市早苗回應中禁稀土輸日 警示北京「若脅迫各地恐不得了」

2026-01-11 01:20
日本內閣官房長官木原稔。(路透)

從食品到清酒都遭殃 中國傳報復性卡關日本貨 日方急喊：確保貿易順暢

2026-01-09 00:10
中方6日宣布禁止對日本出口「兩用物項」，其中包含稀土。(路透)

中禁稀土輸日影響大 日外務省深夜抗議

2026-01-06 20:06
中國為懲罰日本首相高市早苗有關台灣的發言，再度將稀有礦產當作經濟武器。路透

華爾街日報：中國停止輸日稀土許可審查

2026-01-08 16:08
委內瑞拉國營石油公司位於蓬托菲霍的煉油廠。(路透)

委內瑞拉石油儲量世界第一卻是「全球最髒」？紐時揭3大黑幕

2026-01-07 21:12
根據日本金屬與能源安全組織的資料，截至2024年，日本約70%的稀土進口依賴中國。圖為中國江西省一處稀土金屬礦場。(路透)

學者稱中禁稀土輸日恐釀極端風險 中國再度渤海軍演

2026-01-06 20:41

超人氣

更多 >
南加近千棟房屋成法拍屋 只因屋主沒做這件事

南加近千棟房屋成法拍屋 只因屋主沒做這件事
史上規模最大退稅季？專家：取決這2項因素

史上規模最大退稅季？專家：取決這2項因素
自助餐這種「魚」別夾 她誤食下身失守：還流橘黃色的油

自助餐這種「魚」別夾 她誤食下身失守：還流橘黃色的油
白宮突宣布3件事 「天佑美軍、我們正要開始」五角大廈披薩指數曝

白宮突宣布3件事 「天佑美軍、我們正要開始」五角大廈披薩指數曝
緬北電詐頭目被押回中國 首曝特寫畫面 讓大眾看清楚

緬北電詐頭目被押回中國 首曝特寫畫面 讓大眾看清楚