我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

伊朗是替死鬼？爆料美軍獻計 轉移川普併吞格陵蘭野心

美軍不明武器疑曝光 傳委內瑞拉士兵集體吐血 守衛憶「腦袋像爆炸」

KK詐騙園區635處據點 緬甸宣布全數炸毀

編譯羅方妤／綜合10日電
圖為2025年2月從泰國邊境可見緬甸KK園區（Shwe Kokko）。（路透）
圖為2025年2月從泰國邊境可見緬甸KK園區（Shwe Kokko）。（路透）

緬甸政府的官方媒體「緬甸全球新光」（Global New Light of Myanmar）10日報導，緬甸政府宣布已徹底夷平位於泰緬邊境詐騙園區「KK園區」，635處據點全數被炸毀。緬甸資訊部官網也有刊出這篇報導部分內容。

聯合行動小組執行了徹底調查，系統性破壞用於網路詐騙和博彩活動的被沒收設備，並拆除非法建築。緬甸當局9日拆除妙瓦底–梅道塔萊（Myawady–Maehtawthalay）（KK 園區）二區兩棟僅存的非法建築。這個區域原本有62棟非法建築，僅存的兩棟四層樓建築已在9日被緬甸政府拆除。

緬甸全球新光指出，至此所有位於KK園區用於網路詐騙和博彩活動的建築被全數拆除，包括一區內的148棟建築、二區內的62棟建築，及三區的425棟建築，當局一共拆除了635棟建築。緬甸當局結合爆破及重型機具拆除建築。

此外，緬甸政府為確保使用重型機具拆除的建築物已徹底被拆除，他們自去年12月14日使用燃油桶進一步進行拆除工作。當局9日又在KK園區摧毀五棟兩層樓的非法建築，該區被徹底摧毀的建築物達到121棟。緬甸官員表示，將持續以相同方法摧毀剩餘非法建築。

緬甸政府表示，打擊網路詐騙和博彩活動是國家責任，並重申他們致力於確保這種犯罪無法在緬甸任何地方生根。當局將繼續與國內執法部門及鄰國政府合作，消滅網路詐騙和博彩活動。

緬甸 詐騙 邊境

上一則

「4層樓高」垃圾山崩塌 菲律賓宿霧4死數十人遭埋

下一則

北韓控無人機入侵領空 南韓防長否認稱「戒嚴噩夢還在」

延伸閱讀

緬甸官媒：KK園區635棟涉詐騙賭博非法建築已全拆除

緬甸官媒：KK園區635棟涉詐騙賭博非法建築已全拆除
緬甸大動作打詐 KK園區被「徹底夷平」 635處據點全數炸毀

緬甸大動作打詐 KK園區被「徹底夷平」 635處據點全數炸毀
爆炸、空襲頻傳…緬甸大選投票首日看不到年輕人

爆炸、空襲頻傳…緬甸大選投票首日看不到年輕人
王星自曝被拐至緬甸時 被人拿走手機刷數萬元網貸

王星自曝被拐至緬甸時 被人拿走手機刷數萬元網貸

熱門新聞

日本內閣官房長官木原稔。(路透)

從食品到清酒都遭殃 中國傳報復性卡關日本貨 日方急喊：確保貿易順暢

2026-01-09 00:10
中方6日宣布禁止對日本出口「兩用物項」，其中包含稀土。(路透)

中禁稀土輸日影響大 日外務省深夜抗議

2026-01-06 20:06
中國為懲罰日本首相高市早苗有關台灣的發言，再度將稀有礦產當作經濟武器。路透

華爾街日報：中國停止輸日稀土許可審查

2026-01-08 16:08
委內瑞拉總統馬杜洛（左）2018年5月偕妻子佛羅雷斯（右）跑選舉。（路透資料照片）

紐時：委國第一夫人不簡單 把持司法「比馬杜洛狡猾」

2026-01-04 10:22
委內瑞拉國營石油公司位於蓬托菲霍的煉油廠。(路透)

委內瑞拉石油儲量世界第一卻是「全球最髒」？紐時揭3大黑幕

2026-01-07 21:12
根據日本金屬與能源安全組織的資料，截至2024年，日本約70%的稀土進口依賴中國。圖為中國江西省一處稀土金屬礦場。(路透)

學者稱中禁稀土輸日恐釀極端風險 中國再度渤海軍演

2026-01-06 20:41

超人氣

更多 >
偵查不到殲-20飛恒春上空？中軍事評論員透露殲-20隱身方法

偵查不到殲-20飛恒春上空？中軍事評論員透露殲-20隱身方法
川普對委內瑞拉動手 為何普亭一直默不作聲？

川普對委內瑞拉動手 為何普亭一直默不作聲？
整理遺物發現亡夫轉情人1900萬 妻子一招讓小三人財兩空

整理遺物發現亡夫轉情人1900萬 妻子一招讓小三人財兩空
川普宣布信用卡利率上限10% 20日生效 銀行業強烈反彈

川普宣布信用卡利率上限10% 20日生效 銀行業強烈反彈
南加2女 用假鈔去10餐廳消費為找零 且專盯這家

南加2女 用假鈔去10餐廳消費為找零 且專盯這家