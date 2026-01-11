我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

伊朗是替死鬼？爆料美軍獻計 轉移川普併吞格陵蘭野心

美軍不明武器疑曝光 傳委內瑞拉士兵集體吐血 守衛憶「腦袋像爆炸」

Grok產出深偽不雅圖 印尼暫時封鎖開全球第一槍

編譯中心／綜合10日電
印尼憂AI產生深偽色情圖，暫時封鎖Grok服務。（路透資料照片）
印尼憂AI產生深偽色情圖，暫時封鎖Grok服務。（路透資料照片）

印尼通訊與數位部表示，基於對人工智慧（AI）生成色情內容的疑慮，印尼宣布暫時封鎖馬斯克（Elon Musk）旗下AI聊天機器人Grok的服務。不過，截至10日晚間，Grok的X帳號仍然活躍並回應包括印尼語在內的查詢。

中央社以引述法新社報導，Grok先前因圖片生成功能允許用戶透過簡單指令便能將女性及兒童照片色情化，引發全球譴責。

印尼成為全球首個全面封鎖Grok的國家。相較之下，爭議爆發後，其他地區僅限付費訂閱者使用Grok。

印尼通訊與數位部長穆迪雅（Meutya Hafid）發表聲明指出：「為了保護婦女、兒童以及大眾免於人工智慧技術生成虛假色情內容的風險，政府…已暫時封鎖Grok應用程式的存取權。」

她表示，「政府認為，未經同意的深偽（deepfake）行為嚴重侵犯人權、尊嚴，以及公民的數位空間安全。」

印尼通訊與數位部已傳喚社群媒體平台X的代表要求說明。開發Grok的馬斯克旗下新創公司xAI，並未立即回應置評請求。

歐洲官員及科技倡議人士批評，只將Grok功能限縮於付費用戶，根本無法解決涉及性露骨深偽內容的社會疑慮。

馬斯克上周回應一則有關不雅影像的貼文表示，任何利用Grok製作非法內容的人，「將承擔與上傳非法內容者同等的法律後果」。

Grok 印尼 馬斯克

上一則

北韓控無人機入侵領空 南韓防長否認稱「戒嚴噩夢還在」

下一則

傳日相擬解散眾院最快2/8大選 日圓嚇跌

延伸閱讀

憂AI產出深偽不雅圖 印尼暫封鎖Grok成全球首例

憂AI產出深偽不雅圖 印尼暫封鎖Grok成全球首例
AI有多危險？蓋茲示警：若落入壞人手裡 恐成新冠等級強大生物武器

AI有多危險？蓋茲示警：若落入壞人手裡 恐成新冠等級強大生物武器
馬斯克聊天機器人Grok腥辣性照被罵翻 局部小禁 惹火歐盟

馬斯克聊天機器人Grok腥辣性照被罵翻 局部小禁 惹火歐盟
英警告馬斯克的聊天機器人：若續縱容深偽性照片 將封殺

英警告馬斯克的聊天機器人：若續縱容深偽性照片 將封殺

熱門新聞

日本內閣官房長官木原稔。(路透)

從食品到清酒都遭殃 中國傳報復性卡關日本貨 日方急喊：確保貿易順暢

2026-01-09 00:10
中方6日宣布禁止對日本出口「兩用物項」，其中包含稀土。(路透)

中禁稀土輸日影響大 日外務省深夜抗議

2026-01-06 20:06
中國為懲罰日本首相高市早苗有關台灣的發言，再度將稀有礦產當作經濟武器。路透

華爾街日報：中國停止輸日稀土許可審查

2026-01-08 16:08
委內瑞拉總統馬杜洛（左）2018年5月偕妻子佛羅雷斯（右）跑選舉。（路透資料照片）

紐時：委國第一夫人不簡單 把持司法「比馬杜洛狡猾」

2026-01-04 10:22
委內瑞拉國營石油公司位於蓬托菲霍的煉油廠。(路透)

委內瑞拉石油儲量世界第一卻是「全球最髒」？紐時揭3大黑幕

2026-01-07 21:12
根據日本金屬與能源安全組織的資料，截至2024年，日本約70%的稀土進口依賴中國。圖為中國江西省一處稀土金屬礦場。(路透)

學者稱中禁稀土輸日恐釀極端風險 中國再度渤海軍演

2026-01-06 20:41

超人氣

更多 >
偵查不到殲-20飛恒春上空？中軍事評論員透露殲-20隱身方法

偵查不到殲-20飛恒春上空？中軍事評論員透露殲-20隱身方法
川普對委內瑞拉動手 為何普亭一直默不作聲？

川普對委內瑞拉動手 為何普亭一直默不作聲？
整理遺物發現亡夫轉情人1900萬 妻子一招讓小三人財兩空

整理遺物發現亡夫轉情人1900萬 妻子一招讓小三人財兩空
川普宣布信用卡利率上限10% 20日生效 銀行業強烈反彈

川普宣布信用卡利率上限10% 20日生效 銀行業強烈反彈
南加2女 用假鈔去10餐廳消費為找零 且專盯這家

南加2女 用假鈔去10餐廳消費為找零 且專盯這家