伊朗鎮壓血洗街頭 醫護曝急診慘況「眼睛中彈穿腦、腿卡40顆鉛彈」

伊朗首都德黑蘭10日晚間，可見街頭聚集大批示威者抗議。（美聯社）

德黑蘭等伊朗 多地爆發大規模抗議行動，當局強力鎮壓傳出大量死傷，各地醫院不堪重負陷入危機。由於伊朗全面斷網，外媒只能透過星鏈接觸當地醫護，揭露第一線「恐怖景象」。

綜合BBC與CNN報導，德黑蘭急診人滿為患，醫護根本「來不及做CPR」；傷患多為20至25歲年輕人，有人眼睛中彈、子彈射穿後腦；還有人腿部卡著約40顆鉛彈被抬進醫院。停屍間早已塞滿，「屍體一具疊著一具」，更傳出當局向家屬索取高額費用才放行遺體下葬。

伊朗去年12月底因嚴重經濟困境引爆反政府抗議，示威浪潮已擴散至全國各省逾100座城市與城鎮。CNN引述一名抗議者稱，走上街頭的人數之多前所未有，並形容現場景象「美得令人難以置信，也充滿希望」。路透引述伊朗人權團體HRANA表示，至少50名抗議者及15名安全人員喪生，約2300人遭逮捕；而伊朗自8日傍晚幾乎全面斷網，導致外界難以取證當地現況。

BBC引述伊朗多名醫護說法指出，鎮壓行動造成大量中彈與重傷者湧入，多家醫院急診人滿為患，醫護「連做心肺復甦術（CPR）的時間都沒有」。送醫者多為20至25歲年輕人，有人「頭部中彈，心臟也中彈」，部分傷者甚至未及送醫便死亡。

另據一名醫師透過星鏈衛星連線告訴BBC，德黑蘭主要眼科專科中心法拉比醫院（Farabi Hospital）已進入危機狀態，院方暫停非緊急收治與手術並召回人力，集中處理急診個案。

BBC提到，傷患槍傷來源包括實彈與霰彈；伊朗安全部隊對峙時常使用霰彈槍，發射裝填多顆鉛丸的霰彈殼。CNN另引述示威者說法指出，他們協助一名約60多歲男子就醫時，發現其腿部卡著約40顆霰彈彈丸且手臂骨折，形容多家醫院現場「完全混亂」。

此外，伊朗中部卡尚（Kashan）一名醫師表示，多名傷者眼部遭擊中，甚至出現「眼睛中彈、子彈從後腦穿出」的個案；南部希拉茲（Shiraz）一處醫院醫護在影片與語音訊息中也稱，傷者大量湧入，但外科醫師人力不足以應付。

停屍間因遺體暴增而爆滿，遺體被迫一具疊一具暫置，甚至移至祈禱室堆放。BBC Persian已核實，伊朗西北部拉什特（Rasht）9日晚間有70具遺體，由於院方停屍間已滿，遺體隨後被移走。一名醫院消息人士表示，當局要求死者家屬支付70億里亞爾，約7000美元（約22萬台幣），才會放行遺體下葬。