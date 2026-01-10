我的頻道

川普行政命令宣布國家緊急狀態 搶先封殺法院查扣委內瑞拉石油收入

伊朗鎮壓血洗街頭 醫護曝急診慘況「眼睛中彈穿腦、腿卡40顆鉛彈」

編譯盧思綸／即時報導
伊朗首都德黑蘭10日晚間，可見街頭聚集大批示威者抗議。（美聯社）
伊朗首都德黑蘭10日晚間，可見街頭聚集大批示威者抗議。（美聯社）

德黑蘭等伊朗多地爆發大規模抗議行動，當局強力鎮壓傳出大量死傷，各地醫院不堪重負陷入危機。由於伊朗全面斷網，外媒只能透過星鏈接觸當地醫護，揭露第一線「恐怖景象」。

綜合BBC與CNN報導，德黑蘭急診人滿為患，醫護根本「來不及做CPR」；傷患多為20至25歲年輕人，有人眼睛中彈、子彈射穿後腦；還有人腿部卡著約40顆鉛彈被抬進醫院。停屍間早已塞滿，「屍體一具疊著一具」，更傳出當局向家屬索取高額費用才放行遺體下葬。

伊朗去年12月底因嚴重經濟困境引爆反政府抗議，示威浪潮已擴散至全國各省逾100座城市與城鎮。CNN引述一名抗議者稱，走上街頭的人數之多前所未有，並形容現場景象「美得令人難以置信，也充滿希望」。路透引述伊朗人權團體HRANA表示，至少50名抗議者及15名安全人員喪生，約2300人遭逮捕；而伊朗自8日傍晚幾乎全面斷網，導致外界難以取證當地現況。

BBC引述伊朗多名醫護說法指出，鎮壓行動造成大量中彈與重傷者湧入，多家醫院急診人滿為患，醫護「連做心肺復甦術（CPR）的時間都沒有」。送醫者多為20至25歲年輕人，有人「頭部中彈，心臟也中彈」，部分傷者甚至未及送醫便死亡。

另據一名醫師透過星鏈衛星連線告訴BBC，德黑蘭主要眼科專科中心法拉比醫院（Farabi Hospital）已進入危機狀態，院方暫停非緊急收治與手術並召回人力，集中處理急診個案。

BBC提到，傷患槍傷來源包括實彈與霰彈；伊朗安全部隊對峙時常使用霰彈槍，發射裝填多顆鉛丸的霰彈殼。CNN另引述示威者說法指出，他們協助一名約60多歲男子就醫時，發現其腿部卡著約40顆霰彈彈丸且手臂骨折，形容多家醫院現場「完全混亂」。

此外，伊朗中部卡尚（Kashan）一名醫師表示，多名傷者眼部遭擊中，甚至出現「眼睛中彈、子彈從後腦穿出」的個案；南部希拉茲（Shiraz）一處醫院醫護在影片與語音訊息中也稱，傷者大量湧入，但外科醫師人力不足以應付。

停屍間因遺體暴增而爆滿，遺體被迫一具疊一具暫置，甚至移至祈禱室堆放。BBC Persian已核實，伊朗西北部拉什特（Rasht）9日晚間有70具遺體，由於院方停屍間已滿，遺體隨後被移走。一名醫院消息人士表示，當局要求死者家屬支付70億里亞爾，約7000美元（約22萬台幣），才會放行遺體下葬。

日本內閣官房長官木原稔。(路透)

從食品到清酒都遭殃 中國傳報復性卡關日本貨 日方急喊：確保貿易順暢

2026-01-09 00:10
中方6日宣布禁止對日本出口「兩用物項」，其中包含稀土。(路透)

中禁稀土輸日影響大 日外務省深夜抗議

2026-01-06 20:06
中國為懲罰日本首相高市早苗有關台灣的發言，再度將稀有礦產當作經濟武器。路透

華爾街日報：中國停止輸日稀土許可審查

2026-01-08 16:08
委內瑞拉總統馬杜洛（左）2018年5月偕妻子佛羅雷斯（右）跑選舉。（路透資料照片）

紐時：委國第一夫人不簡單 把持司法「比馬杜洛狡猾」

2026-01-04 10:22
委內瑞拉國營石油公司位於蓬托菲霍的煉油廠。(路透)

委內瑞拉石油儲量世界第一卻是「全球最髒」？紐時揭3大黑幕

2026-01-07 21:12
根據日本金屬與能源安全組織的資料，截至2024年，日本約70%的稀土進口依賴中國。圖為中國江西省一處稀土金屬礦場。(路透)

學者稱中禁稀土輸日恐釀極端風險 中國再度渤海軍演

2026-01-06 20:41

