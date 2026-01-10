狠批川普外交政策摧毀秩序 德國總統：勿讓世界淪賊窩

我的頻道

編譯中心／綜合9日電
德國總統史坦麥爾強烈批評美國總統川普的外交政策，呼籲國際社會，切勿讓世界秩序淪為一個讓無良之徒為所欲為的「賊窩」。(美聯社)

德國總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）強烈批評美國總統川普執政下的美國外交政策，並呼籲國際社會，切勿讓世界秩序淪為一個讓無良之徒為所欲為的「賊窩」。

路透報導，史坦麥爾這番措辭異乎尋常的重話，顯然是針對委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）下台一事等行動，直指全球民主正遭受前所未見的攻擊。

儘管德國總統的角色在很大程度上僅具象徵意義，但他的話語仍具有分量，且比起一般政治人物，他有更多表達觀點的自由。

史坦麥爾將俄羅斯併吞克里米亞以及全面入侵烏克蘭描述為分水嶺，並表示美國的行為構成第2次歷史性斷裂。史坦麥爾表示：「我們最重要的夥伴美國的價值崩解，而美國正是協助建立這個世界秩序的國家。」

他說：「這關乎防止世界淪為一個賊窩，讓毫無道德底線的人為所欲為，使某些地區甚至整個國家被少數大國視為私有財產。」

德國第一電視台（ARD）8日公布的民調顯示，受訪的德國民眾中有76%如今認為美國已不是德國可以依賴的夥伴，較2025年6月上升3個百分點。僅有15%認為德國仍可信任美國，創下這項定期民調以來的最低水準。相較之下，大約有3/4的民眾認為法國與英國是值得依賴的。

調查顯示，69%的德國民眾對歐洲安全表示擔憂，幾乎同樣比例的人認為北大西洋公約組織（NATO）夥伴無法依賴聯盟中最強大的成員美國提供保護。

羅馬天主教教宗良十四世9日在對駐梵蒂岡外交使節發表演說時指出，戰爭「重新成為風潮」，並就武力恫嚇和多邊主義軟弱無力示警。

良十四世表示，加勒比海和太平洋地區日益升高的緊張局勢「令人嚴重關切」，並且特別提及遭到美國推翻統治者之後的委內瑞拉情勢，「以促進對話、尋求各方共識為宗旨的外交，正被個別或結盟集團以武力為基礎的外交取而代之。」

良十四世示警，第二次世界大戰後奠定的「禁止國家以武力侵犯他國邊界的原則，已完全遭到破壞」、「為主張自身支配權而以武器作為追求和平的條件，這嚴重威脅作為和平共存基礎的法治」。

教宗指出，遵守國際人道法是「各國所作承諾」，相關法律「必須始終凌駕於交戰方的野心之上」。

羅馬天主教教宗良十四世9日指出，加勒比海和美洲太平洋沿岸緊張局勢持續升級，令人嚴重關切，戰爭「重新成為風潮」；圖為教宗於9日在梵蒂岡城會見外交使團。(歐新社)

伊朗示威抗議已62死 全國斷網 鎮壓埋伏筆

北韓控無人機入侵領空 南韓防長以「戒嚴陰影還在」否認軍方涉入

