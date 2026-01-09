我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

情緒失控？長榮台籍機長LA起飛前 拳打副駕駛

最貴離婚協議 比爾蓋茲捐79億給前妻基金會

高市欲解散眾院？內閣高民意不代表勝算高 她的算盤是什麼

記者雷光涵／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
日媒報導，日本首相高市早苗研議在本月23日例行國會的召集日，即解散眾議院，可能於2月上旬至中旬重新選舉。(路透)
日媒報導，日本首相高市早苗研議在本月23日例行國會的召集日，即解散眾議院，可能於2月上旬至中旬重新選舉。(路透)

讀賣新聞報導，日本首相高市早苗研議在本月23日例行國會的召集日，即解散眾議院，可能於2月上旬至中旬重新選舉。讀賣分析，自民黨與結盟政黨在眾院僅勉強過半，在參院是少數，政策難推動，另一方面，高市在國會的「台灣有事」發言使日中關係緊張升高，高市意識到，唯有在眾院選舉獲勝、提高向心力，才能營造出從容面對中國的政治環境。

讀賣指出，高市政權希望全力推動積極財政、強化情報蒐集與分析等核心政策，但容易引發在野黨反彈的大膽政策，都難以出手。此外，外界普遍認為日中緊張關係難在短期化解，高市希望在眾院選舉獲勝、提升自身向心力來面對中國。

高市身邊陸續有「趁支持率高時取得民眾信任才是上策」的意見，主戰論點更具吸引力。去年11月，自民黨曾低調地進行眾院選舉情勢調查，顯示自民黨可望單獨拿下超過260席。今年初的最新調查結果更佳，更讓首相能下定決心。

分析說，本月13日高市將在她的選區奈良縣舉行日韓領袖會談；15日義大利總理梅洛尼將訪日。這些行程可能成為「高市外交」的舞台，受到矚目，是解散眾院的有利題材。

不過，眾院選後於2月底前召集新一屆國會，要經眾參兩院審議，今年度內通過2026年度預算，難度將大幅升高。屆時勢必會受到在野黨質疑。結盟的日本維新會最重視的刪減眾議員席次等政策若未見成果，也可能反彈。

讀賣新聞去年12月民調顯示，高市內閣支持率高達73%，但自民黨支持率僅有30%，甚至低於石破前首相領導下的自民黨，2024年眾院選舉慘敗前的數字。自民黨內有不少人憂心，認為「內閣支持率不必然會轉化為選票」。

眾院 日本 義大利

上一則

菲律賓宿霧「4層樓高」垃圾山崩塌釀死傷 駭人畫面曝光

延伸閱讀

高市傳考慮23日解散眾院 日圓匯價應聲跌破158

高市傳考慮23日解散眾院 日圓匯價應聲跌破158
避免政府再度停擺 眾院通過3支出法案 聯邦政府足以維持運作到9月

避免政府再度停擺 眾院通過3支出法案 聯邦政府足以維持運作到9月
日本向中出口酒類通關多花一個月 恐與報復高市言論有關

日本向中出口酒類通關多花一個月 恐與報復高市言論有關
眾院通過3支出法案 聯邦政府足以維持運作到9月

眾院通過3支出法案 聯邦政府足以維持運作到9月

熱門新聞

LG能源儲存系統（ESS）的事業做得風生水起。（路透）

慘遭美國放鴿子 南韓電池三雄丟13.5兆韓元大單轉求政府救命

2026-01-01 23:10
中方6日宣布禁止對日本出口「兩用物項」，其中包含稀土。(路透)

中禁稀土輸日影響大 日外務省深夜抗議

2026-01-06 20:06
中國為懲罰日本首相高市早苗有關台灣的發言，再度將稀有礦產當作經濟武器。路透

華爾街日報：中國停止輸日稀土許可審查

2026-01-08 16:08
委內瑞拉總統馬杜洛（左）2018年5月偕妻子佛羅雷斯（右）跑選舉。（路透資料照片）

紐時：委國第一夫人不簡單 把持司法「比馬杜洛狡猾」

2026-01-04 10:22
委內瑞拉國營石油公司位於蓬托菲霍的煉油廠。(路透)

委內瑞拉石油儲量世界第一卻是「全球最髒」？紐時揭3大黑幕

2026-01-07 21:12
根據日本金屬與能源安全組織的資料，截至2024年，日本約70%的稀土進口依賴中國。圖為中國江西省一處稀土金屬礦場。(路透)

學者稱中禁稀土輸日恐釀極端風險 中國再度渤海軍演

2026-01-06 20:41

超人氣

更多 >
男看羊圈監控發現妻出軌8年 砍情夫1家4口 後續太扎心

男看羊圈監控發現妻出軌8年 砍情夫1家4口 後續太扎心
Hoka這款跑鞋 穿上它日走2.5萬步也不累

Hoka這款跑鞋 穿上它日走2.5萬步也不累
川普對中侵台弦外之音：從「要做什麼是他的事」到「換總統就不一定」

川普對中侵台弦外之音：從「要做什麼是他的事」到「換總統就不一定」
矽谷工程師返台當歌手追夢 燒光800萬積蓄 回美重操舊業

矽谷工程師返台當歌手追夢 燒光800萬積蓄 回美重操舊業
住飯店想挑安靜房間 這兩組房號先避開

住飯店想挑安靜房間 這兩組房號先避開