「哈米尼去死」伊朗反政府抗議延燒 全國斷網恐成鎮壓前奏

伊朗最高領袖哈米尼。（路透）

紐約時報 引述監控團體與目擊者報導，隨著要求伊斯蘭政府下台的全國抗議蔓延至多座城市，示威規模持續擴大，伊朗 8日陷入大規模網路中斷。

伊朗司法與安全部門首長前一天揚言強硬對付抗議者，但未能嚇阻示威行動，全國網路隨後在隔天中斷。十多名不願具名的目擊者在電話訪問中表示，當晚在首都德黑蘭多個社區，以及馬什哈德、布什爾、設拉子與伊斯法罕等城市，都出現大批人群，參與者背景多元，男女老少皆有。受訪者因擔心遭到報復而要求匿名。

The patience of the Iranian people is over. Khamenei and his allies must leave Iran as soon as possible.#Iran pic.twitter.com/Wx2CddZ3YT — Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) 2026年1月8日

"Hi, Mr. Trump. Here is Mashhad city. Ayatollah killed my people. Please help to my people. Please. Help to Reza Pahlavi, come to Iran (help bring… pic.twitter.com/mgJDVHsqBk — Goldie Ghamari | گلسا قمری (@gghamari) 2026年1月8日

一名德黑蘭居民表示，人群高喊最高領袖「哈米尼去死」，並高呼「自由、自由」，口號聲音從幾個街區外都能聽到。當晚影片顯示，隨著抗議升級，德黑蘭在內的全國各地政府建築起火。雖然傍晚初期的抗議大多維持和平，但德黑蘭稍晚爆發暴力事件，示威者焚燒汽車、建築物與街道上的物品。

根據紐時驗證的影像，德黑蘭卡杰廣場（Kaj Square）街道可見火焰，數千名示威者湧入該區。德黑蘭以西郊區卡拉季（Karaj）的示威者在槍聲響起後四散逃跑，但影像無法確認槍聲是否來自安全部隊。

網路監測組織NetBlocks與喬治亞理工學院的網路中斷偵測與分析資料庫，隨著抗議升級，網路連線數據顯示伊朗8日下午的連線出現突然且幾近全面下滑，顯示該國幾乎完全離線。伊朗官員未立即回應有關斷網原因的詢問。

紐時指出，德黑蘭當局過去曾多次在危機時刻實施網路封鎖。去年6月伊朗與以色列 爆發為期12天的戰爭期間，伊朗也曾封鎖網路，稱此舉是為防止以色列滲透所必須採取的安全措施，但同時也切斷對外資訊流通。

華府專注中東的非營利組織「DAWN」資深研究員兼伊朗人權專家梅馬里安（Omid Memarian）表示：「伊朗政府將網路封鎖作為壓制工具。每當抗議達到關鍵點，當局就切斷該國與全球網路的連接，以孤立示威者並限制他們與外界的溝通。」

伊朗司法體制首長莫塞尼-埃傑伊（Gholam-Hossein Mohseni-Eje’i）表示，這些示威是由國家的敵人策畫，政府將不會手下留情。他說：「這次不一樣了，這次已經沒有任何藉口。敵人已正式宣布支持。我告訴民眾與家庭，這一次沒有人會被饒恕。」