我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

明州女子遭擊斃：聯邦執法過當 爭議再成風暴核心

教堂內正舉行葬禮 鹽湖城摩門教會聚會所停車場爆槍擊2死6傷

美國安部Po美式骨董車停海灘圖 日插畫家控未經授權

編譯中心／綜合7日電
日本插畫家永井博發文指美國土安全部未經授權使用他的作品。（取材自Ｘ平台）
日本插畫家永井博發文指美國土安全部未經授權使用他的作品。（取材自Ｘ平台）

國土安全部在社群平台X發布迎接新年訊息，上傳一張美式骨董車停在海灘上的畫作，上頭寫著「1億人遭驅逐後的美國」。日本知名畫家指控國土安全部未經授權使用他的作品。

英國「獨立報」（The Independent）報導，美國國土安全部的這張圖使用日本插畫家永井博（Hiroshi Nagai）的Beachcomber系列畫作。畫中描繪一輛美式骨董車停在碧海藍天的沙灘上，巨浪正向岸邊襲來。上頭寫著「驅逐了1億人後的美國」，承諾讓「國家享有平靜不再被第三世界包圍」。

79歲的永井博在X發文向粉絲表示：「這幅作品未經授權便遭到使用，我該如何處理？」

美國人口約3.4億，而國土安全部暗示近1/3人口將被驅逐的誇張言論迅速引發軒然大波。

這並非川普政府首次因為侵權遭抨擊。近月來，包括流行歌手莎賓娜卡本特（Sabrina Carpenter）、畫家金凱德（Thomas Kinkade）等人都曾對國土安全部和川普政府未經授權使用其作品表達不滿。

金凱德家族基金會去年7月痛批國土安全部未經授權使用其畫作，莎賓娜卡本特也曾針對白宮使用其歌曲Juno宣傳反移民政策發文怒斥：「這段影片既邪惡又令人反感，永遠不要把我和我的音樂與你們沒人性（inhumane）的議程扯上關係。」

聖誕節前，國土安全部還發布一段85秒的快速剪輯影片，將美式聖誕意象套上復古濾鏡，並配上日本歌手山下達郎（Tatsuro Yamashita）1993年的歌曲Christmas Eve，以宣揚其民族宗教觀點。

觀察家指出，川普政府往往利用迷因圖（meme）與生成式人工智慧（AI），在官方帳號宣傳大規模驅逐移民計畫。這些內容常借用極右翼或基督教民族主義社群的素材，並融合Z世代的「前衛」幽默。

波士頓大學（Boston University）助理教授杜諾文（Joan Donovan）指出，這類的宣傳瞄準了青少年與20多歲的男性受眾。

國土安全部 川普 日本

上一則

日再縮永居權 日語門檻加嚴 國際學生打工擬逐案審查

下一則

澤倫斯基：比照馬杜洛 美也該拉下車臣領導人

延伸閱讀

「唐羅主義」就是文明倒退兩百年

「唐羅主義」就是文明倒退兩百年
白宮：川普1/9與美國石油公司高層會面 討論委內瑞拉油業計畫

白宮：川普1/9與美國石油公司高層會面 討論委內瑞拉油業計畫
魯比歐：對委內瑞拉後續 美國有明確計畫

魯比歐：對委內瑞拉後續 美國有明確計畫
義大利輪胎廠憂美國封殺 擬祭凍結投票權逼退中資

義大利輪胎廠憂美國封殺 擬祭凍結投票權逼退中資

熱門新聞

LG能源儲存系統（ESS）的事業做得風生水起。（路透）

慘遭美國放鴿子 南韓電池三雄丟13.5兆韓元大單轉求政府救命

2026-01-01 23:10
瑞士滑雪勝地克蘭蒙丹納的「星座酒吧」1日舉行跨年夜派對，卻突然發生大火，起火原因疑似與香檳瓶上的仙女棒有關。(美聯社)

瑞士酒吧跨年派對惡火 疑香檳瓶插仙女棒釀禍畫面曝光

2026-01-01 21:54
外傳北韓內部最近針對北韓國家領導人金正恩(右)一家人的行為，悄然蔓延著質疑聲浪；圖為金正恩近日帶著女兒金主愛(左)一同出席活動。(路透)

傳北韓反感：金正恩父女親暱「令人作嘔」 元帥太過火了

2025-12-26 01:27
委內瑞拉總統馬杜洛（左）2018年5月偕妻子佛羅雷斯（右）跑選舉。（路透資料照片）

紐時：委國第一夫人不簡單 把持司法「比馬杜洛狡猾」

2026-01-04 10:22
中方6日宣布禁止對日本出口「兩用物項」，其中包含稀土。(路透)

中禁稀土輸日影響大 日外務省深夜抗議

2026-01-06 20:06
秘魯利馬29日舉行年度迎新年儀式，薩滿焚香預言國際衝突和多國領袖來年的命運，可見他們高舉世界領導人照片，包括美國總統川普、委內瑞拉總統馬杜洛。（美聯社）

秘魯薩滿預言2026：川普恐重病 這裡將引爆第3次世界大戰

2025-12-30 12:31

超人氣

更多 >
美國人都往哪搬？「這州」成全美搬遷人口最大贏家

美國人都往哪搬？「這州」成全美搬遷人口最大贏家
貌美台女免簽赴美陪唱賺小費 海關查手機抓包遣返

貌美台女免簽赴美陪唱賺小費 海關查手機抓包遣返
超級流感上身？這一保健食品被指能縮短病程

超級流感上身？這一保健食品被指能縮短病程
太子集團創辦人陳志在柬埔寨被捕 送回中國

太子集團創辦人陳志在柬埔寨被捕 送回中國
一摸酒瓶溫度不對…滬男帶3瓶茅台飯店宴客 全被服務員掉包

一摸酒瓶溫度不對…滬男帶3瓶茅台飯店宴客 全被服務員掉包