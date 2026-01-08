美國安部Po美式骨董車停海灘圖 日插畫家控未經授權

日本插畫家永井博發文指美國土安全部未經授權使用他的作品。（取材自Ｘ平台）

美國土安全部 在社群平台X發布迎接新年訊息，上傳一張美式骨董車停在海灘上的畫作，上頭寫著「1億人遭驅逐後的美國」。日本 知名畫家指控國土安全部未經授權使用他的作品。

英國「獨立報」（The Independent）報導，美國國土安全部的這張圖使用日本插畫家永井博（Hiroshi Nagai）的Beachcomber系列畫作。畫中描繪一輛美式骨董車停在碧海藍天的沙灘上，巨浪正向岸邊襲來。上頭寫著「驅逐了1億人後的美國」，承諾讓「國家享有平靜不再被第三世界包圍」。

79歲的永井博在X發文向粉絲表示：「這幅作品未經授權便遭到使用，我該如何處理？」

美國人口約3.4億，而國土安全部暗示近1/3人口將被驅逐的誇張言論迅速引發軒然大波。

這並非川普 政府首次因為侵權遭抨擊。近月來，包括流行歌手莎賓娜卡本特（Sabrina Carpenter）、畫家金凱德（Thomas Kinkade）等人都曾對國土安全部和川普政府未經授權使用其作品表達不滿。

金凱德家族基金會去年7月痛批國土安全部未經授權使用其畫作，莎賓娜卡本特也曾針對白宮使用其歌曲Juno宣傳反移民政策發文怒斥：「這段影片既邪惡又令人反感，永遠不要把我和我的音樂與你們沒人性（inhumane）的議程扯上關係。」

聖誕節前，國土安全部還發布一段85秒的快速剪輯影片，將美式聖誕意象套上復古濾鏡，並配上日本歌手山下達郎（Tatsuro Yamashita）1993年的歌曲Christmas Eve，以宣揚其民族宗教觀點。

觀察家指出，川普政府往往利用迷因圖（meme）與生成式人工智慧（AI），在官方帳號宣傳大規模驅逐移民計畫。這些內容常借用極右翼或基督教民族主義社群的素材，並融合Z世代的「前衛」幽默。

波士頓大學（Boston University）助理教授杜諾文（Joan Donovan）指出，這類的宣傳瞄準了青少年與20多歲的男性受眾。