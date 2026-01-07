美俄新爆點 美軍擬派特種部隊扣押油輪 俄出動潛艦與軍艦護航

在這張2025年3月18日取自社群媒體的照片中，可見到「貝拉1號」油輪出現在新加坡海峽。「貝拉1號」在委內瑞拉附近國際水域遇美方追蹤後，現已改為俄籍油輪「馬里內拉號」。（路透）

CBS新聞與華爾街 日報6日引述美方官員報導，美軍原本計畫攔截一艘正在規避追查、過去曾運載委內瑞拉 原油、且已遭美國財政部制裁的油輪，但俄羅斯 已派出潛艦及其他海上軍力進行護航，讓這艘空載且鏽蝕的油輪成為美俄關係的最新引爆點。

BREAKING WORLD EXCLUSIVE: RT obtains FIRST footage of Russian-flagged civilian Marinera tanker being CHASED by US Coast Guard warship in the North Atlantic https://t.co/sNbqJkm5O5 pic.twitter.com/XtbBML3a6j — RT (@RT_com) January 6, 2026

這艘油輪先前名為「貝拉1號」（Bella 1），未能在委內瑞拉靠港並裝載原油，目前處於空載狀態，過去2周多以來一直試圖規避美方的封鎖。去年12月，該船拒絕讓美方登船後駛入大西洋，美國海岸防衛隊則一路追逐，船員隨後在船身草草塗上俄羅斯國旗，將船名改為「馬里內拉號」（Marinera），並把註冊國轉為俄羅斯。

華爾街日報率先報導俄羅斯護航行動，2名知情美國官員7日向CBS新聞證實，俄方已派遣一艘潛艦及其他海軍艦艇，為這艘懸掛俄羅斯國旗航行的油輪護航。

據知情官員表示，美方寧可扣押「馬里內拉號」，也不願將其擊沉，並指出這次行動可能比照先前美國陸戰隊與特種部隊在海岸防衛隊配合下，扣押懸掛蓋亞那國旗的大型原油油輪「斯基珀號」（The Skipper），攔截任務最快可能在本周展開，但在俄羅斯已派出海上軍力的情況下，美方後續動向仍不明朗。此外，如同任何國防部的計畫，行動最終仍可能擱置。

俄羅斯海事登記局（RMRS）將「馬里內拉號」登記母港設於黑海西岸的索契。據3名美國官員表示，俄羅斯已要求美國停止追逐「馬里內拉號」。俄羅斯外交部7日透過俄新社（RIA）表示，正密切監控該油輪周邊的情勢。俄羅斯官媒RT發布一段顯然從油輪甲板拍攝的影片，可見到美國海岸防衛隊巡邏艦尾隨其後，並稱「馬里內拉號」雖「明確具有民用身分」，美國仍試圖攔截其前往俄羅斯摩爾曼斯克的航程。

美國白宮、五角大廈與國務院，以及俄國克里姆林宮與駐美使館均未回應媒體詢問。這起油輪事件引發的緊張升溫之際，美俄正就烏克蘭問題展開外交角力，恐使相關談判更加複雜。專家警告，美國若強行登船，可能讓俄羅斯及伊朗等盟友有理由展開報復行動。