川普看準委國幾周內恐破產 開出要求曝光 全部針對中俄

青瓦台揭習近平、李在明幕後互動...不但自拍 還聊中韓炸醬麵差別

美官員揭密：馬杜洛夫婦急逃進鋼鐵密室才撞傷頭

編譯尤寶琪／綜合報導
委內瑞拉總統馬杜洛的頭部傷勢，是在逃離試圖逮捕的美軍時所撞傷。(路透)
委內瑞拉總統馬杜洛的頭部傷勢，是在逃離試圖逮捕的美軍時所撞傷。(路透)

有線電視新聞網(CNN)報導，知情人士透露，川普政府官員5日告訴國會議員，委內瑞拉總統馬杜洛(Nicolas Maduro)和他妻子佛羅雷斯(Cilia Flores)的頭部傷勢，是兩人在逃離試圖逮捕他們的美軍時所撞傷的。

根據消息人士透露，官員聲稱，馬杜洛和佛羅雷斯在遭美軍追捕時，試圖逃跑並躲入住所內一扇鋼鐵門後的密室中，但該密室的門框較低，兩人在逃跑過程中頭部撞到了門框而受傷；根據消息人士，特種作戰三角洲部隊(Delta Force)在抓到他們離開住所後，為兩人進行了急救。

國務卿魯比歐(Marco Rubio)、國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)、參謀首長聯席會議主席凱恩(Dan Caine)、司法部長邦迪(Pam Bondi)和中情局局長拉特克利夫(John Ratcliffe)在5日晚間，向國會高層進行了兩個多小時的簡報。

馬杜洛和佛羅雷斯在5日出庭時，身上都有明顯的傷勢；佛羅雷斯的律師告訴法官，她在遭綁架時「受到嚴重傷害，且她的肋骨可能也骨折或嚴重挫傷」；她的律師要求進行X光檢查和全面身體評估，好確保她接下來的健康狀況。

根據法庭記者，佛羅雷斯在聽證會期間會不時搖晃身體並低下頭，馬杜洛也一度出現起坐困難的情況；法庭素描(Courtroom sketch)則顯示，佛羅雷斯頭部包著繃帶。

消息人士告訴CNN，5日向國會議員報告情況的政府官員聲稱，佛羅雷斯的頭部傷勢只是輕傷。

美國政府官員指出，一些三角洲部隊隊員也在逮捕行動時，與駐紮在馬杜洛官邸附近的古巴快速反應部隊爆發的激烈交火中，被子彈和炮彈碎片擊中而受傷，但傷勢並無生命危險，預計將會完全康復。

簡報並未準確估計有多少委內瑞拉或古巴人在這次行動中喪命，但古巴政府在5日表示，有32名軍事人員因此喪生，委國官員則說至少24名委內瑞拉安全官員死亡；白宮副幕僚長米勒(Stephen Miller)則是告訴CNN主播塔珀(Jake Tapper)，有鑒於當時的「激烈的槍戰」，所以實際傷亡人數可能會更高。

馬杜洛 古巴 委內瑞拉

川普前顧問：俄曾提議放棄馬杜洛 換美犧牲烏克蘭

流亡人士：效忠馬杜洛高官大權在握 委內瑞拉轉型難

馬杜洛被逮 中外交部：應尊重他國人民自主選擇的道路

馬杜洛有哪些辯護策略？聯邦檢察官：與美協商前先踩痛腳

