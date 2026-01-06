我的頻道

不是「藏海傳」 豆瓣2025最高分華語劇是它爆冷奪冠

史上首位亞裔 章以琳摘加州小姐后冠

瑞士惡火 義大利青少年燒傷面積50%、復健路長

中央社羅馬6日專電
瑞士滑雪勝地克蘭蒙丹納一處酒吧元旦當天發生火災，造成至少40人罹難。圖為全球悼念者在事發小鎮放上各國國旗和花束。(歐新社)
瑞士滑雪勝地克蘭蒙丹納一處酒吧元旦當天發生火災，造成至少40人罹難。圖為全球悼念者在事發小鎮放上各國國旗和花束。(歐新社)

瑞士酒吧跨年火災死傷慘重，許多獲救者仍在與死神拔河，或將展開極艱困的復健之路。義媒報導，轉運到米蘭的11名傷患多為16歲以下青少年，許多遭受大面積燒傷，甚至達全身50%，尚難研判預後情況。

瑞士滑雪勝地克蘭蒙丹納（Crans-Montana）一處酒吧元旦當天發生火災，造成至少40人罹難。

義大利晚郵報（Corriere della Sera）今天報導，目前有11名傷患轉運到米蘭的尼瓜達醫院（Niguarda Hospital）治療，根據麻醉和重症監護科主任卡塞拉（Giampaolo Casella）描述，其中有6人在加護病房，3人病情危重，還沒脫離險境。

轉運到米蘭的傷患多為青少年，其中1名14歲，3名15歲，5名16歲，另有1名29歲女獸醫，和1名55歲的女企業家。

義媒引述，主治醫師描述，多數患者被送來時全身燒傷面積很大，「我們已經立刻執行多項手術，但還需要做更多手術」，其中有一名16歲患者燒傷面積達全身50%，另有些人主要燒傷部位集中在臉和手等部位。

主治醫師表示，除了燒傷，吸入大量高溫濃煙還造成病患肺部嚴重損害，需要呼吸器輔助，未來也可能衍生併發症，讓病情變得危急。

報導指出，義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）今天前往巴黎參加「自願者聯盟」高峰會之前，先到米蘭尼瓜達醫院探望傷者，向家屬表達義大利政府的深切慰問與支持，她表示希望親自感謝醫護人員，在照顧病人過程展現的敬業精神和專業素養。（編輯：張芷瑄）1150107

義大利總理梅洛尼(左)6日前往巴黎參加國際會議前，先到米蘭尼瓜達醫院探望傷者。(...
義大利總理梅洛尼(左)6日前往巴黎參加國際會議前，先到米蘭尼瓜達醫院探望傷者。(美聯社)

義大利 瑞士 併發症

川普前顧問：俄曾提議放棄馬杜洛 換美犧牲烏克蘭

