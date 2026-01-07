名作7小時史詩巨片「撒旦的探戈」匈牙利導演貝拉塔爾70歲逝

我的頻道

編譯中心／綜合6日電
匈牙利傳奇導演貝拉塔爾（Bela Tarr）6日辭世，享壽70歲。（美聯社）
以長鏡頭、黑白影像及描繪荒涼景致聞名的匈牙利傳奇導演貝拉塔爾（Bela Tarr）6日辭世，享壽70歲。他最廣為人知的代表作是長達七小時的史詩巨片「撒旦的探戈」。

匈牙利國家通訊社米蒂新聞社（MTI）報導其死訊時，引用了導演貝尼狄克弗立高夫（Benedek Fliegauf）代表貝拉塔爾家屬發布的聲明。

當地新聞網站Telex引述這份聲明報導：「我們懷著沉痛心情宣布，導演貝拉塔爾在經歷長期重病後於今晨去世。」

貝拉塔爾1955年出生於匈牙利南部大學城貝契（Pecs），16歲時用父親送他的攝影機，展開業餘拍片生涯。

之後他加入匈牙利首屈一指的實驗電影工作室「貝拉巴拉希工作室」（Bela Balazs Studio），並於1977年推出首部劇情長片「居巢」（Family Nest，或譯「家庭公寓」）。

他執導了匈牙利第一部獨立劇情長片「媽的毀滅吧」（Damnation），此作於1988年柏林國際影展（Berlin International Film Festival）放映，共同編劇是經常與他合作的卡撒茲納霍凱（Laszlo Krasznahorkai），也就是去年的諾貝爾文學獎得主。

貝拉塔爾最廣為人知的代表作則是1994年上映的「撒旦的探戈」（Satantango），這部長達七小時的史詩巨作，聚焦東歐共產體制崩潰及物質與精神的衰敗，該片改編自卡撒茲納霍凱的知名作品之一。

2011年完成最後一部劇情長片「都靈之馬」（The Turin Horse）後，貝拉塔爾宣布退休，但他仍在2017與2019年分別執導一部片。

近年來，貝拉塔爾致力培育新一代導演，曾於匈牙利、德國及法國多所電影學院講授課程。他在2019年接受匈牙利「全球政經週刊」（HVG）訪問時表示：「我想做的事都做完了。」

