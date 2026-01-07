馬杜洛被捕照片 讓他意外變時尚網紅 Nike套裝賣到缺貨

川普3日在社群平台Truth Social上貼文，照片中委內瑞拉總統馬杜洛正被押往美國途中，身上整套Nike服飾引發熱議，部分尺寸賣到缺貨。（路透）

曾任安全部門人員的委內瑞拉 流亡海外人士5日直言不諱評估，認為儘管前總統馬杜洛 遭到罷黜，但是武裝部隊依然效忠這個政權，真正改變尚未降臨委內瑞拉。此外，美國總統川普 3日在社群媒體上貼出馬杜洛被捕時的照片，讓後者意外成為時尚網紅。

圖為委內瑞拉國民警衛隊5日在委國和巴西邊境駐守警戒。（路透）

中央社引述法新社報導，美國上周末抓捕馬杜洛（Nicolas Maduro）的行動令人為之驚歎，身處哥倫比亞-委內瑞拉邊境的坎西諾（Williams Cancino）密切關注讓昔日長官一夕垮台的此一事態。

坎西諾曾任職委內瑞拉警察以及常被動員鎮壓異人士的特別行動部隊（Special Action Forces），直到2019年叛逃。在漏洞百出的大選引發群眾大規模抗議時，正是這些人幫助馬杜洛政府維繫政權。

在長達四分之一世紀高壓統治、經濟蕭條和一黨專制之後，他希望這能成為委內瑞拉重獲自由的起點。

然而他指出，若要帶來真正改變，強有力的國內安全機構「高層指揮體系必須率先進行人事汰換」。他表示：「最高層對那個政權絕對效忠。」

法新社聯繫多名被委內瑞拉政府貼上「叛國者」標籤的前軍人和警官，他們無不表示，即使國家元首戲劇性地換人，委內瑞拉仍然被同一批人把持。

此外，川普3日在社群媒體上貼出馬杜洛被捕時的照片，照片中的馬杜洛，身穿一套灰色的Nike Tech Fleece系列套裝、頭戴眼罩，在美軍兩棲攻擊艦「硫磺島號」上，正被押往美國。

根據Google Trends，川普貼文發布後，「Nike Tech」的搜尋筆數驟增。追蹤網路輿論的PeakMetrics也顯示，3日至5日間，X上提及「Nike Tech」的貼文超過5000篇，遠多於去年11月和12月合計的約325篇。

TikTok上，一些用戶發布上述照片的人工智慧（AI）生成版本，並調侃馬杜洛的穿搭風格；也有用戶諷刺這是Nike最新的品牌行銷活動。也有人則製作「複製穿搭」（steal the look）貼文，分析馬杜洛整套行頭的價格，含眼罩和耳罩。光是外套和運動褲就要價逾200美元。

BusinessInsider指出，截至5日早晨，馬杜洛穿的這款拉鍊式Nike Tech Fleece外套，在Nike美國官網上的部分尺寸已經售罄。Nike拒絕置評。