我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普看準委國幾周內恐破產 開出要求曝光 全部針對中俄

青瓦台揭習近平、李在明幕後互動...不但自拍 還聊中韓炸醬麵差別

馬杜洛被捕照片 讓他意外變時尚網紅 Nike套裝賣到缺貨

編譯中心／綜合6日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普3日在社群平台Truth Social上貼文，照片中委內瑞拉總統馬杜洛正被押往美國途中，身上整套Nike服飾引發熱議，部分尺寸賣到缺貨。（路透）
川普3日在社群平台Truth Social上貼文，照片中委內瑞拉總統馬杜洛正被押往美國途中，身上整套Nike服飾引發熱議，部分尺寸賣到缺貨。（路透）

曾任安全部門人員的委內瑞拉流亡海外人士5日直言不諱評估，認為儘管前總統馬杜洛遭到罷黜，但是武裝部隊依然效忠這個政權，真正改變尚未降臨委內瑞拉。此外，美國總統川普3日在社群媒體上貼出馬杜洛被捕時的照片，讓後者意外成為時尚網紅。

圖為委內瑞拉國民警衛隊5日在委國和巴西邊境駐守警戒。（路透）
圖為委內瑞拉國民警衛隊5日在委國和巴西邊境駐守警戒。（路透）

中央社引述法新社報導，美國上周末抓捕馬杜洛（Nicolas Maduro）的行動令人為之驚歎，身處哥倫比亞-委內瑞拉邊境的坎西諾（Williams Cancino）密切關注讓昔日長官一夕垮台的此一事態。

坎西諾曾任職委內瑞拉警察以及常被動員鎮壓異人士的特別行動部隊（Special Action Forces），直到2019年叛逃。在漏洞百出的大選引發群眾大規模抗議時，正是這些人幫助馬杜洛政府維繫政權。

在長達四分之一世紀高壓統治、經濟蕭條和一黨專制之後，他希望這能成為委內瑞拉重獲自由的起點。

然而他指出，若要帶來真正改變，強有力的國內安全機構「高層指揮體系必須率先進行人事汰換」。他表示：「最高層對那個政權絕對效忠。」

法新社聯繫多名被委內瑞拉政府貼上「叛國者」標籤的前軍人和警官，他們無不表示，即使國家元首戲劇性地換人，委內瑞拉仍然被同一批人把持。

此外，川普3日在社群媒體上貼出馬杜洛被捕時的照片，照片中的馬杜洛，身穿一套灰色的Nike Tech Fleece系列套裝、頭戴眼罩，在美軍兩棲攻擊艦「硫磺島號」上，正被押往美國。

根據Google Trends，川普貼文發布後，「Nike Tech」的搜尋筆數驟增。追蹤網路輿論的PeakMetrics也顯示，3日至5日間，X上提及「Nike Tech」的貼文超過5000篇，遠多於去年11月和12月合計的約325篇。

TikTok上，一些用戶發布上述照片的人工智慧（AI）生成版本，並調侃馬杜洛的穿搭風格；也有用戶諷刺這是Nike最新的品牌行銷活動。也有人則製作「複製穿搭」（steal the look）貼文，分析馬杜洛整套行頭的價格，含眼罩和耳罩。光是外套和運動褲就要價逾200美元。

BusinessInsider指出，截至5日早晨，馬杜洛穿的這款拉鍊式Nike Tech Fleece外套，在Nike美國官網上的部分尺寸已經售罄。Nike拒絕置評。

馬杜洛 委內瑞拉 川普

上一則

伊朗示威潮增至35死1200多人被捕 美介入機率受關注

下一則

委國政局未穩 和平獎得主感謝川普推翻馬杜洛 想盡快返國

延伸閱讀

流亡人士：效忠馬杜洛高官大權在握 委內瑞拉轉型難

流亡人士：效忠馬杜洛高官大權在握 委內瑞拉轉型難
馬杜洛被逮 中外交部：應尊重他國人民自主選擇的道路

馬杜洛被逮 中外交部：應尊重他國人民自主選擇的道路
馬杜洛有哪些辯護策略？聯邦檢察官：與美協商前先踩痛腳

馬杜洛有哪些辯護策略？聯邦檢察官：與美協商前先踩痛腳
馬杜洛自稱「戰俘」有盤算 法學者：待遇較優 戳川普「執法」之說

馬杜洛自稱「戰俘」有盤算 法學者：待遇較優 戳川普「執法」之說

熱門新聞

LG能源儲存系統（ESS）的事業做得風生水起。（路透）

慘遭美國放鴿子 南韓電池三雄丟13.5兆韓元大單轉求政府救命

2026-01-01 23:10
秘魯利馬29日舉行年度迎新年儀式，薩滿焚香預言國際衝突和多國領袖來年的命運，可見他們高舉世界領導人照片，包括美國總統川普、委內瑞拉總統馬杜洛。（美聯社）

秘魯薩滿預言2026：川普恐重病 這裡將引爆第3次世界大戰

2025-12-30 12:31
外傳北韓內部最近針對北韓國家領導人金正恩(右)一家人的行為，悄然蔓延著質疑聲浪；圖為金正恩近日帶著女兒金主愛(左)一同出席活動。(路透)

傳北韓反感：金正恩父女親暱「令人作嘔」 元帥太過火了

2025-12-26 01:27
瑞士滑雪勝地克蘭蒙丹納的「星座酒吧」1日舉行跨年夜派對，卻突然發生大火，起火原因疑似與香檳瓶上的仙女棒有關。(美聯社)

瑞士酒吧跨年派對惡火 疑香檳瓶插仙女棒釀禍畫面曝光

2026-01-01 21:54
委內瑞拉總統馬杜洛（左）2018年5月偕妻子佛羅雷斯（右）跑選舉。（路透資料照片）

紐時：委國第一夫人不簡單 把持司法「比馬杜洛狡猾」

2026-01-04 10:22
馬杜洛的副手羅德里格斯。(美聯社)

馬杜洛副手任代理總統 委內瑞拉軍方宣布承認

2026-01-04 13:37

超人氣

更多 >
美國人窮得只剩「豪宅」？研究：住小房子反而更快樂

美國人窮得只剩「豪宅」？研究：住小房子反而更快樂
攝影師把錄影機放黃石公園洞穴中10年 拍到驚人畫面

攝影師把錄影機放黃石公園洞穴中10年 拍到驚人畫面
好市多6高檔預製菜 年節端上桌不怕沒面子

好市多6高檔預製菜 年節端上桌不怕沒面子
911未及時救命 北卡洛麗女教師在家遭闖入者毆殺

911未及時救命 北卡洛麗女教師在家遭闖入者毆殺
旅客機場安檢使用托盤 這行為最讓人惱火

旅客機場安檢使用托盤 這行為最讓人惱火