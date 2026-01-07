我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普看準委國幾周內恐破產 開出要求曝光 全部針對中俄

青瓦台揭習近平、李在明幕後互動...不但自拍 還聊中韓炸醬麵差別

英國打擊兒童肥胖 晚上9時前禁播垃圾食品廣告

編譯中心／綜合6日電
聽新聞
test
0:00 /0:00

英國5日起實施新規，禁止白天在電視播放所謂「垃圾食品」廣告，線上平台則全面禁播。政府稱此舉是「領先全球的行動」，以應對兒童肥胖問題。

中央社引述法新社報導，衛生當局表示，這項針對高脂肪、高鹽或高糖產品廣告的禁令，每年預計可幫助孩童減少攝取高達72億卡路里。

這項新規禁止垃圾食品廣告在晚間9時前於電視播放，線上平台則面臨24小時全天候禁令，預計可使兒童肥胖人數減少約2萬人，並帶來約20億英鎊（約27億美元）的健康效益。

英國2024年12月首次公布這項措施，在這項禁令實施前，其他相關政策已先行上路，包括擴大對奶昔、即飲咖啡及加糖優格飲品等預先包裝食品課徵糖稅。

地方政府亦獲授權，可禁止速食店在學校周邊營業。

當局指出，研究顯示，廣告會影響兒童的飲食習慣與時間，從而塑造飲食偏好，增加肥胖及相關疾病風險。

根據報告，英格蘭平均五歲入學的兒童中，有22%體重過重或肥胖，至11歲進入中學時，肥胖比率已升至超過三分之一。

英國糖尿病協會（Diabetes UK）樂見這項禁令上路，執行長馬歇爾（Colette Marshall）指出，青少年第二型糖尿病比率正逐漸上升。

她補充說：「肥胖是第二型糖尿病的重要風險因子，且該疾病在年輕人中可能造成更嚴重後果，包括增加腎衰竭及心臟病等嚴重併發症風險。」

糖尿病 心臟病 併發症

上一則

美官員揭密：馬杜洛夫婦急逃進鋼鐵密室才撞傷頭

下一則

名作7小時史詩巨片「撒旦的探戈」匈牙利導演貝拉塔爾70歲逝

延伸閱讀

Grok涉兒童色情深偽圖 英國促馬斯克X平台處理

Grok涉兒童色情深偽圖 英國促馬斯克X平台處理
芬蘭擴大召回問題嬰兒奶粉 風險擴及歐洲12國

芬蘭擴大召回問題嬰兒奶粉 風險擴及歐洲12國
華府智庫：解放軍攻台若失敗 代價將極為沉重

華府智庫：解放軍攻台若失敗 代價將極為沉重
2025年創英國最熱紀錄 英氣象局：氣候變遷影響明顯

2025年創英國最熱紀錄 英氣象局：氣候變遷影響明顯

熱門新聞

LG能源儲存系統（ESS）的事業做得風生水起。（路透）

慘遭美國放鴿子 南韓電池三雄丟13.5兆韓元大單轉求政府救命

2026-01-01 23:10
秘魯利馬29日舉行年度迎新年儀式，薩滿焚香預言國際衝突和多國領袖來年的命運，可見他們高舉世界領導人照片，包括美國總統川普、委內瑞拉總統馬杜洛。（美聯社）

秘魯薩滿預言2026：川普恐重病 這裡將引爆第3次世界大戰

2025-12-30 12:31
外傳北韓內部最近針對北韓國家領導人金正恩(右)一家人的行為，悄然蔓延著質疑聲浪；圖為金正恩近日帶著女兒金主愛(左)一同出席活動。(路透)

傳北韓反感：金正恩父女親暱「令人作嘔」 元帥太過火了

2025-12-26 01:27
瑞士滑雪勝地克蘭蒙丹納的「星座酒吧」1日舉行跨年夜派對，卻突然發生大火，起火原因疑似與香檳瓶上的仙女棒有關。(美聯社)

瑞士酒吧跨年派對惡火 疑香檳瓶插仙女棒釀禍畫面曝光

2026-01-01 21:54
委內瑞拉總統馬杜洛（左）2018年5月偕妻子佛羅雷斯（右）跑選舉。（路透資料照片）

紐時：委國第一夫人不簡單 把持司法「比馬杜洛狡猾」

2026-01-04 10:22
馬杜洛的副手羅德里格斯。(美聯社)

馬杜洛副手任代理總統 委內瑞拉軍方宣布承認

2026-01-04 13:37

超人氣

更多 >
美國人窮得只剩「豪宅」？研究：住小房子反而更快樂

美國人窮得只剩「豪宅」？研究：住小房子反而更快樂
攝影師把錄影機放黃石公園洞穴中10年 拍到驚人畫面

攝影師把錄影機放黃石公園洞穴中10年 拍到驚人畫面
好市多6高檔預製菜 年節端上桌不怕沒面子

好市多6高檔預製菜 年節端上桌不怕沒面子
911未及時救命 北卡洛麗女教師在家遭闖入者毆殺

911未及時救命 北卡洛麗女教師在家遭闖入者毆殺
旅客機場安檢使用托盤 這行為最讓人惱火

旅客機場安檢使用托盤 這行為最讓人惱火