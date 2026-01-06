35國出席巴黎峰會挺烏克蘭安全 義大利：不會派兵

我的頻道

中央社／羅馬6日專電
義大利總理梅洛尼重申，義大利不會向烏克蘭領土派遣軍隊。（路透）
義大利總理梅洛尼重申，義大利不會向烏克蘭領土派遣軍隊。（路透）

支持烏克蘭的「志願者聯盟」峰會今天在法國巴黎舉行，義大利總理梅洛尼重申，義大利不會向烏克蘭領土派遣軍隊。德國則表示，可能會在烏克蘭附近的北約國家部署軍隊。

支持烏克蘭的「志願者聯盟」（Coalition of the Willing）今天在巴黎舉行會議，共35國出席，目標是保障烏克蘭安全，並促成烏克蘭持久與公正的和平。

義大利總理府晚間發布新聞稿指出，梅洛尼（Giorgia Meloni）在會中重申義大利對烏克蘭安全的支持，這是義大利長期的承諾，她也重申義大利政府在保障烏克蘭安全問題上的幾個關鍵立場，特別是義大利不會派遣軍隊到烏克蘭領土。

「義大利晚郵報」（Corriere della Sera）報導，德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）在會後向記者表示，德國有可能在烏克蘭附近的北大西洋公約組織（NATO）國家部署軍隊，而非直接部署在烏克蘭境內。梅爾茨說明，德國的兵力部署類型和規模必須由德國政府和議會決定，德國政府「不排除任何可能性」。

義大利總理府表示，此次會議確認烏克蘭、美國、歐洲和其他夥伴之間的高度共識，重點是完善義大利長期的倡議，基於「北約第五條」的安全保障措施。此保障會被納入一個更廣泛的協議，由美國華府協調，確保烏克蘭主權與獨立，包括建立一個有效全面的機制以監督停火，並加強烏克蘭軍事力量。

義大利總理府強調，在此背景下，聯盟所有成員一致認為，對俄羅斯保持高度集體壓力至關重要且勢在必行。

烏克蘭 義大利 德國

