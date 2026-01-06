聊天機器人Grok生成涉女性、未成年不雅內容 歐盟調查

我的頻道

編譯中心／綜合5日電
美國富豪馬斯克旗下的人工智慧（AI）聊天機器人Grok因生成涉及女性、未成年人的不雅影像，遭國際關注。歐盟執委會5日表示，正在嚴肅審視並調查這些事件。（路透）

美國富豪馬斯克旗下的人工智慧（AI）聊天機器人Grok，因生成涉及女性、未成年人的不雅影像，遭國際關注。歐盟執委會5日表示，正在嚴肅審視並調查這些事件。

中央社報導，Grok生成女性與未成年人不雅影像事件，如雪球般越滾越大，引起國際社會關注，同時法國與印度也已要求回應。

歐盟執委會發言人芮尼耶（Thomas Regnier）5日在例行記者會時表示，歐盟執委會非常嚴肅地看待此事，同時也很清楚Grok目前提供的「辛辣模式（spicy mode）」，生成了色情內容，其中有些甚至是利用兒童形象產出。

他說，這樣的內容不是「辛辣」，這是違法的行為，這種行為在歐洲沒有立足之地。

芮尼耶也提到，Grok過去也曾生成了否認大屠殺的內容。歐盟執委會已經依據歐盟「數位服務法（DSA）」向X發送資訊請求，目前正在分析X回覆的內容。

他強調，歐盟執委會對DSA執法的態度非常認真、嚴肅。呼籲所有公司都應遵守相關法規。

外界對於這些影像的憤怒日益高漲，社群媒體X透過官方的安全帳號發文表示，會對平台上的非法內容採取行動，方式包含移除內容、永久停用帳號，並在必要時與地方政府及司法機關合作。任何使用或指示Grok生成非法內容的使用者，將承擔與自行上傳非法內容相同的後果。

劍指特斯拉…多家中企搶攻腦機介面 產業競爭白熱化
Grok生成不雅內容惹眾怒 歐盟著手調查
川普忙突襲委國...不忘抽空與馬斯克共進美好晚餐 1句話曝心情
愛畫大餅？馬斯克稱「這些預言」今年將成真 年末回顧全落空

全美最差房屋保險公司 「消費者報導」點名這一家

抹茶退流行了？新一代「超級食物」竄紅 又是亞洲常見食材

「偷偷藏不住」要拍電影版 主角不是趙露思、陳哲遠…是「他們」

加州小鎮近百人被ICE抓 全家剩3歲兒「簡直人間地獄」

美軍活捉馬杜洛 「中共國師」李毅為何崩潰自搧巴掌？

