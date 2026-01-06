政權若垮 傳伊朗領袖哈米尼將效仿敘利亞前總統逃俄國

我的頻道

編譯中心／綜合5日電
伊朗這波抗議浪潮始於去年12月28日德黑蘭商販罷工，抗議貨幣貶值，圖為德黑蘭一處陸橋12月29日聚集大量示威者。（美聯社）
伊朗這波抗議浪潮始於去年12月28日德黑蘭商販罷工，抗議貨幣貶值，圖為德黑蘭一處陸橋12月29日聚集大量示威者。（美聯社）

伊朗源自於民眾不滿生活成本飆升的示威浪潮進入第二周，根據一份情資報告，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）已預做規畫，若政權垮台，他將逃往俄國首都莫斯科。

中央社引述英國「泰晤士報」（The Times）報導，這份報告指出，若哈米尼的安全部隊無法制止日益擴大的示威活動，或是在動亂中棄他而去，86歲的哈米尼將與助手與家人一起逃出伊朗首都德黑蘭。

「以色列時報」（The Times of Israel）引述泰晤士報的消息報導，一名知情人士透露，上述「B計畫」涉及哈米尼本人，以及與他極為親近的夥伴與家人，包括他的兒子穆吉塔巴（Mojtaba）。穆吉塔巴似是哈米尼的指定接班人。

泰晤士報引述情報人士說法稱，該撤離計畫同時涉及如何接管，並轉移哈米尼龐大的資產網路。據路透2013年的調查，這套資產體系總值約950億美元，包括伊朗最具權勢的半官方機構之一：「伊瑪目哈米尼命令執行總部」（SETAD），以及多個以慈善名義運作、但財務結構高度不透明的宗教基金會。

據悉，這項「B計畫」，是在效仿敘利亞前總統阿塞德（Bashar al-Assad）的逃亡模式。2024年敘利亞政權垮台後，阿塞德即流亡莫斯科。「衛報」去年12月引述接近阿塞德家族的消息人士稱，阿塞德目前人在俄國，過著相當優渥的生活。

另據報導，人權行動人士表示，自上周以來，伊朗抗議浪潮已在全國31省中的26個省發生，至少已有19名抗議者與一名安全部隊成員喪生。美國總統川普再次威脅，可能干預此事。

川普4日在空軍一號專機上警告，如果再有抗議者死亡，伊朗當局將會「遭到非常嚴厲的打擊」。他說，「我們正非常密切關注局勢。如果他們像過去那樣開始殺人，我認為美國將會對他們施以非常嚴厲的打擊」。川普上周曾發表類似說法。

伊朗半官方的法斯通訊社5日報導說，「4日晚間觀察到的趨勢顯示，與前幾晚相比，集會的數量及其範圍明顯減少」。不過，法新社說，當地媒體對示威活動的報導並不全面，官方媒體也淡化示威活動，而社群媒體上流傳的影片往往無法核實。

伊朗 阿塞德 川普

