委代理總統宣布外部動亂狀態 尋求與美建立相互尊重關係

編譯莊瑞萌／綜合報導
在馬杜洛被逮捕後，副總統羅德里格斯（左）5日宣誓代理總統職務90天，帶領委內瑞拉平穩過度。（歐新社）
在馬杜洛被逮捕後，副總統羅德里格斯（左）5日宣誓代理總統職務90天，帶領委內瑞拉平穩過度。（歐新社）

美國突襲逮捕委內瑞拉前總統馬杜洛(Nicolas Maduro)後，委內瑞拉迅速啟動權力交接，由副總統羅德里格斯(Delcy Rodriguez)宣布就任代理總統，國會則齊聲譴責美方行動並要求將馬杜洛送回國內。

美聯社報導，委內瑞拉政府5日試圖向其國人及國際社會展現該國正獨立運作，並未受美國控制。曾任馬杜洛副手並誓言與川普政府合作的羅德里格斯正式宣誓就任代理總統，儀式由其兄長、連任議長的豪爾赫．羅德里格斯(Jorge Rodríguez)主持。

羅德里格斯在宣誓時表示，「此時我心中帶著悲痛，因為一場非法的軍事侵略，讓委內瑞拉人民承受了巨大的苦難，」她舉起右手完成就職誓詞。羅德里格斯4日發表聲明，表示委內瑞拉尋求與美國建立「相互尊重的關係」，語氣已明顯較馬杜洛遭逮後的強硬立場緩和。

羅德里格斯上任後的首批行動之一，是宣布進入「外部動亂狀態」（state of external commotion），授權警方搜查並逮捕任何支持美軍綁走馬杜洛及其妻子的行動者。

卡拉卡斯5日出現武裝人員進行臨檢，後者被認為是國家安全部隊，他們攔下駕駛人檢查車輛，並強迫民眾解鎖手機以查看是否有可疑訊息。根據該國主要新聞工會的說法，至少有七名記者遭到拘留，其中三人之後獲釋。

委內瑞拉最高法院於3日任命羅德里格斯為代理總統。依憲法規定，若總統「永久無法履職」須於30天內舉行選舉，但最高法院認定馬杜洛的缺位屬於「暫時性」。在此情況下，未經民選的副總統可暫代職務最長為90天，經國民議會同意則可延長至6個月。不過，最高法院的裁定並未明確提出期限，引發外界猜測羅德里格斯可能試圖延長掌權時間。她同時獲得委內瑞拉軍方支持，軍方長期被視為該國權力鬥爭的關鍵角色。

同樣在5日宣誓就職的，還有在去年5月當選的283名國會議員。其中反對派只占少數，絕大多數的反對派成員，尤其是由諾貝爾和平獎得主馬查多（Maria Corina Machado）領導的派系，杯葛了這場選舉。與執政黨結盟的國會議員，包括馬杜洛之子尼可拉斯．馬杜洛．蓋拉(Nicolás Maduro Guerra)出席國會宣誓就職儀式，該屆任期將持續至2031年。

國會議員柯門納雷斯(Grecia Colmenares)表示，將會「竭盡全力，把最勇敢的人馬杜洛以及我們的第一夫人佛羅雷斯(Cilia Flores)帶回祖國。」

