緬甸大選 親軍方政黨奪9成席次

緬甸 官媒公布的官方結果顯示，緬甸親軍方的「聯邦團結發展黨」（USDP）在軍政府主導的第一階段選舉中取得了壓倒性領先優勢，在目前已公布的下議院席次中贏得了90%的席次。

中央廣播電台引法新社報導，根據聯邦選舉委員會（UEC）3日和4日通過官方媒體公布的部分計票結果，聯邦團結發展黨已贏得下議院96個席位中的87個，另外，6個少數民族政黨獲得9個席次。

根據緬甸官媒「緬甸環球新光報」發表的官方結果，聯盟團結發展黨在第一階段公布的15個地區與州選區席次中贏得14席。

軍政府表示，第一階段的投票 率超過合格選民的50%，但低於2020年約70%的投票率。

緬甸軍政府在一周週前展開了為期一個月的分階段選舉，其領導人承諾這場投票將帶來民主，但人權倡議人士和西方外交官都譴責這是一場騙局，是對軍事統治的重新包裝。

廣受歡迎但遭到解散的全國民主聯盟(NLD)，其領導人翁山蘇姬 (Aung San Suu Kyi)沒有現身投票所，自從政變以來她一直被監禁。

緬甸大選分成三個階段投票，第一階段已在去年12月28日啟動，接下來的第二階段和第三階段，將分別在1月11日和25日舉行。執政軍政府稱，分三個階段進行的投票將為國家帶來政治穩定，但民主監督機構警告，大選將進一步鞏固軍方的統治。軍政府領袖敏昂萊相信這場選舉，能賦予他過去5年未能獲得的合法性。

另一方面，緬甸軍政府4日表示，將在年度大赦中釋放逾6000名囚犯，以紀念國家獨立78周年。緬甸國防與安全委員會發表聲明指出，軍政府領袖敏昂萊（Min Aung Hlaing）赦免6134名緬甸公民囚犯。另一聲明提到，有52名外籍囚犯也將獲釋並且遣返。