跨年夜酒吧惡火 多名青少年罹難 瑞士9日全國鳴鐘哀悼

瑞士滑雪勝地酒吧惡火奪走40條人命，民眾4日悼念遇難者。（路透）

瑞士 警方4日表示，跨年夜滑雪勝地克蘭蒙丹納的「星座」酒吧（Le Constellation bar）惡火40名罹難者當中包括年僅14、15歲的青少年。總統帕姆蘭（Guy Parmelin）宣布9日為全國哀悼日，全國教堂鳴鐘、舉國默哀一分鐘。

路透報導，瓦萊邦（Valais）警方表示，他們已經確認克蘭蒙丹納（Crans-Montana）這起瑞士近年來最嚴重災難之一另外16名罹難者的身分。警方指出，新確認的罹難者包括10名瑞士公民、兩名義大利 人、一名義大利和阿拉伯聯合大公國雙重國籍者、一名羅馬尼亞人、一名法國人及一名土耳其人。他們的姓名沒有公布。

警方表示，4日確認身分的10具遺體為年齡介於16歲至18歲的青少年、兩名分別為20歲、31歲的瑞士男子，以及一名39歲的法國公民。截至目前警方已經確認這起山區度假勝地火災其中24名罹難者的身分。

瑞士酒吧火災進入第5天，各大醫院為了收治大量重度燒燙傷患，紛紛延後原定手術，地區醫院也全力支援，然而各地燒燙傷中心仍然全數爆滿；50名重傷者將依歐盟公民保護機制，以醫療專機陸續轉送鄰近的德國、法國、義大利、奧地利、比利時及盧森堡接受治療。

當地檢察長表示，星座酒吧這起惡火很可能因有人高舉「噴泉蠟燭式」仙女棒過於靠近天花板而引發，一段令人怵目驚心的新曝光影像顯示，就在火焰在天花板上蔓延，現場的年輕人卻忙著拿手機狂拍，白白錯失關鍵幾秒鐘的逃生機會。

每日郵報報導，這支影片由法國學生杜博迪耶（Ferdinand Du Beaudiez）拍攝。畫面顯示，當火焰席捲「星座」酒吧時，人群仍持續唱歌、跳舞並大聲喧鬧，對頭頂上逐步累積的危險渾然不覺。隨著火勢不斷擴大，仍可見到多人舉起手機，顯然沒有意識到自己正在拍下大難臨頭前的時刻。

儘管現場有人驚慌地嘗試滅火，但火勢在短短幾秒內便完全失控，爆發成致命火球，瞬間吞噬擠滿人群的酒吧。杜博迪耶一度成功逃出，卻隨即勇敢地兩度折返燃燒中的酒吧地下室，試圖救出弟弟與女友，在濃煙與混亂中嘗試將人拖出，並在樓梯間發現一名嚴重燒傷的人倒臥在地，甚至無法辨認性別。他說：「衣服都燒毀了，只能看見牙齒。」

紐約時報 報導，17歲青年費雪（Nestor Fischer）因覺得現場氣氛過於冷清，於午夜前先行離開。不料，星座酒吧1日凌晨1時30分發生大火，提前提開的決定不僅救了他自己一命，也讓他有機會挽救其他人的生命。