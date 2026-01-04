伊朗示威至少10死 最高領袖哈米尼：絕不寬恕暴徒

伊朗抗議潮已釀10死，目前仍沒有平息跡象。 (美聯社)

伊朗 日前爆發大規模經濟示威活動，當局3日表示，至今已有至少10人因暴力衝突喪命，目前抗議潮仍沒有平息的跡象；伊朗最高領袖哈米尼3日公開回應國內示威活動，承認各地抗議者對經濟困境的不滿「合理」，但明確警告「絕不寬恕暴徒」。

哈米尼在什葉派節日活動中發表上述講話，強調總統及高級官員正全力應對伊朗面臨的經濟挑戰；哈米尼畫清界限，「當局需與抗議者對話，但與暴徒對話毫無意義。暴徒必須嚴懲，絕不可姑息。」他指責以色列、美國等外國勢力煽動此次示威，試圖破壞伊朗穩定。

美聯社引述當地媒體報導，2日晚在中部聖城科姆(Qom)發生一起手榴彈爆炸事件，導致一名男子身亡。安全官員指出，該名男子試圖對民眾發動攻擊。另一起死亡事件則發生在德黑蘭西南方370公里的哈爾辛市(Harsin)，隸屬伊朗革命衛隊的志願部隊「巴斯杰」(Basij)一名成員遭暴徒攻擊身亡。

這波抗議潮源於去年12月28日，德黑蘭的部分商家因不滿經濟衰退而發動罷工 ，後來逐漸演變成遍及全國的大規模示威活動，31省中的22省都有民眾走上街頭，是自2022年艾米尼(Mahsa Amini)事件以來最大的示威潮。

美國總統川普 更揚言，如果伊朗的和平示威者遭當局殺害，美國「將會出手相救」。伊朗政府對此強烈不滿，批評美方干涉內政，並揚言將對任何侵略行為「迅速、果斷、全面回應」。

伊朗受到2018年美國重啟制裁影響，經濟持續低迷，現任總統裴澤斯基安(Masoud Pezeshkian)雖表態願與示威群眾對話，但他也坦言，由於伊朗里亞爾(Rial)急速貶值，政府能做的並不多。