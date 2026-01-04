日相高市早苗人氣高 提早解散眾院？媒體估4時機

我的頻道

編譯茅毅／綜合3日電
日本自民黨總裁兼首相高市早苗（前）自去年10月上台以來，民意支持度居高不下。圖為她2025年12月30日出席東京證交所的封關日活動。（路透）
日本首相高市早苗民調維持高檔，但執政聯盟在眾議院僅勉強過半，外界關注她今年何時挾此一高民意支持度解散眾院，以一舉讓自民黨單獨過半；時事通信社等多家日媒報導，今年四季甚至明年各有解散的時機，第一個可能是國會通過預算案後，也就是4月。

日本經濟新聞等多家日媒近日報導，第一個可能的解散時間點，是高市內閣首度編列的預算案於4月獲國會通過和她訪美後。

第二個是今年秋季，即接下來這個會期的國會常會結束後，屆時高市也可能著手更迭內閣閣員或黨高層。第三個就是完成上述人事改組後，屆時11月18至19日將在中國深圳召開今年度亞太經合會（APEC）領袖會議；12月14至15日將在美國舉行20國集團（Ｇ20）峰會。

最後一個時機則是若今年高市都沒解散眾院，明年4月將舉行地方選舉，即在她明年9月總裁任期屆滿前解散。由於她的總裁任期是補選性質，因此只做完前總裁石破茂剩餘任期。

由於高市自就任以來民調就居高不下，因此有日媒報導去年12月26日在東京一場晚餐會中，就有在前年眾議員大選及去年參議員選舉中落選的15名前黨籍國會議員，希望她提早改選眾院，好搭她高人氣的順風車回歸國會，據稱當時她笑而不答。

高市雖明知黨內有此呼聲，但公開仍重申國事千頭萬緒，懸而未決的問題堆積如山，因此目前無暇思考，希望盡快讓選民對其施政有感。

去年10月上台的高市內閣，今年邁入第二年，今年也將是她能否維持目前高支持度的關鍵年，而保有近七成高支持率的關鍵之一，就是民眾對她的「期待感」，尤其在財經政策上。她去年12月通過的預算案可見明顯的「積極財政」政策。

另一個期待感來自高市支持者對她保守色彩強烈的政策，尤其是外交政策與對旅日外國人的政策。但在去年11月的「台灣有事」相關發言引發中日緊張升高下，現實是赴日中國遊客人次銳減，對日本觀光旅遊業造成影響。在當前美中緊張舒緩下，她如何爭取美國總統川普和國際社會對日方的支持，將考驗她的外交智慧及手腕。

