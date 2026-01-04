我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／栽川普手上 馬杜洛押解影片曝 還祝旁人「新年快樂」

得了委國失了台灣？美學者：川普戰術恐成北京對台樣板

美軍轟炸委內瑞拉 馬杜洛被捕與委國局勢一次看

中央社／ 卡拉卡斯3日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
委內瑞拉總統馬杜洛與妻子。（路透）
委內瑞拉總統馬杜洛與妻子。（路透）

經過數個月威脅與施壓後，美國今天轟炸委內瑞拉，並推翻委內瑞拉左翼獨裁領導人馬杜洛（Nicolas Maduro），他已被逮捕，隨即押往紐約接受審判。

事件起始

凌晨2時前，首都卡拉卡斯（Caracas）及周邊地區傳出首波爆炸聲，持續至凌晨3時15分左右。

在社群媒體流傳的影像顯示，美軍直升機在夜空中留下剪影，飛彈命中目標瞬間冒出火球與濃煙。

川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）上表示，美國已「成功對委內瑞拉發動大規模打擊」，且馬杜洛及其妻子已被「逮捕並押送離境」。

美軍高階將領凱恩（Dan Caine）表示，「絕對決心行動」（Operation Absolute Resolve）的目標純粹是逮捕馬杜洛，空襲則是為了直升機抓捕行動清除障礙。

凱恩表示，這次行動動用150多架戰機，且經過數個月籌備。

受襲目標

委內瑞拉最大軍事基地蒂烏納堡（Fort Tiuna）是此次攻擊目標之一。這座位於卡拉卡斯南區的龐大基地，不僅是國防部所在地，還設有軍事學院，更設有可容納數千名士兵及其眷屬的宿舍區。

法新社記者目擊基地火光沖天，濃煙翻騰。在其中一個仍有士兵把守的入口處，一輛裝甲車與一輛卡車滿是彈痕。

位於卡拉卡斯東區的拉卡洛塔空軍基地（La Carlota）也是打擊目標。法新社記者在基地內目擊一輛裝甲車正起火燃燒，還有一輛被燒毀的巴士。」

在卡拉卡斯以北的拉圭拉（La Guaira）也傳出爆炸，該地有港口和國際機場；此外，卡拉卡斯北中區的馬拉凱（Maracay）及加勒比海沿岸的伊格羅特（Higuerote）也傳出爆炸，這些地點距卡拉卡斯均在100公里範圍內。

傷亡情況

國防部長羅培茲（Vladimir Padrino Lopez）指控美軍向住宅區發射飛彈與火箭。委內瑞拉當局截至今晚尚未公布傷亡人數。

川普在福斯新聞頻道（Fox News）的節目「福斯與朋友們」（Fox and Friends）上表示，美軍沒有士兵傷亡。他隨後告訴「紐約郵報」（New York Post），「許多保護馬杜洛的古巴人」已經喪生，這是美方首度暗示美軍襲擊造成了人員傷亡。

馬杜洛下場如何？

這場行動為馬杜洛長達12年、日益專制的獨裁統治劃下句點；此前，美國政府曾懸賞5000萬美元通緝他。

川普在「真實社群」上發布一張照片，畫面中這位委內瑞拉領導人戴著手銬、蒙上眼罩，身處美國海軍在加勒比海的軍艦上。隨後，他與妻子佛羅雷斯（Cilia Flores）被送往紐約，面對毒品與武器指控。

川普表示，他在佛羅里達州海湖俱樂部（Mar-a-Lago）全程監看逮捕馬杜洛的直播過程，直呼「就像在看電視節目一樣」

他說：「他所在的地方戒備非常森嚴…實際上就像一座堡壘。」還說，馬杜洛試圖逃往安全地點，但徒勞無功。

凱恩表示，情報人員耗費數月研究馬杜洛的「行蹤、住所、出行路線、飲食習慣、穿著打扮，甚至連他養什麼寵物」都瞭若指掌。

他表示，這名63歲的社會主義領導人及其妻子並未抵抗便束手就擒。

委內瑞拉未來走向

川普宣稱美國將在期限不明的過渡期內「接管」委內瑞拉，此言一出，令美國的盟友與對手同樣感到震驚。他暗示，這可能包括在當地部署美軍。

委內瑞拉反對派領袖、諾貝爾和平獎得主馬查多（Maria Corina Machado）在社群媒體上宣稱，國家的「自由時刻已到來」。

馬查多因頑強抵抗馬杜洛而被許多委內瑞拉人視為英雄，她呼籲2024年大選的反對派候選人「立即」就任總統。

然而，川普對馬查多可能成為領導人的預期不以為意，並聲稱她在委內瑞拉國內既缺乏「支持也得不到尊重」。

委內瑞拉 馬杜洛 川普

上一則

馬斯克旗下AI聊天機器人Grok生成不雅圖 法國、印度要求回應

延伸閱讀

從司機到總統 馬杜洛統治委內瑞拉13年 任內經濟陷崩盤

從司機到總統 馬杜洛統治委內瑞拉13年 任內經濟陷崩盤
美推翻馬杜洛削弱古巴 魯比歐曾稱「古巴倒台畢生夢想」

美推翻馬杜洛削弱古巴 魯比歐曾稱「古巴倒台畢生夢想」
馬杜洛被抓前1天才會中特使喊兄弟情誼 分析：美敲山震虎

馬杜洛被抓前1天才會中特使喊兄弟情誼 分析：美敲山震虎
馬杜洛2020年已被起訴 紐約聯邦法院審訊眾所矚目

馬杜洛2020年已被起訴 紐約聯邦法院審訊眾所矚目

熱門新聞

LG能源儲存系統（ESS）的事業做得風生水起。（路透）

慘遭美國放鴿子 南韓電池三雄丟13.5兆韓元大單轉求政府救命

2026-01-01 23:10
外傳北韓內部最近針對北韓國家領導人金正恩(右)一家人的行為，悄然蔓延著質疑聲浪；圖為金正恩近日帶著女兒金主愛(左)一同出席活動。(路透)

傳北韓反感：金正恩父女親暱「令人作嘔」 元帥太過火了

2025-12-26 01:27
秘魯利馬29日舉行年度迎新年儀式，薩滿焚香預言國際衝突和多國領袖來年的命運，可見他們高舉世界領導人照片，包括美國總統川普、委內瑞拉總統馬杜洛。（美聯社）

秘魯薩滿預言2026：川普恐重病 這裡將引爆第3次世界大戰

2025-12-30 12:31
瑞士滑雪勝地克蘭蒙丹納的「星座酒吧」1日舉行跨年夜派對，卻突然發生大火，起火原因疑似與香檳瓶上的仙女棒有關。(美聯社)

瑞士酒吧跨年派對惡火 疑香檳瓶插仙女棒釀禍畫面曝光

2026-01-01 21:54
最新數據顯示，英國今年因電網瓶頸而浪費掉的風電，總共增加近20億美元成本，對該國淨零排碳計畫是一大打擊。 路透

近20億風電付諸東流 英國「1問題」不解決發再多電也枉然

2025-12-29 09:33
美軍沖繩基地。(美聯社)

共同社：駐日美軍移師關島計畫調整 考量台灣有事

2025-12-27 15:52

超人氣

更多 >
抓捕細節曝光 馬杜洛夫婦「熟睡中被拖出臥室」

抓捕細節曝光 馬杜洛夫婦「熟睡中被拖出臥室」
才抓了馬杜洛 川普又點名這兩國…喊他「最好小心點」

才抓了馬杜洛 川普又點名這兩國…喊他「最好小心點」
美國強擄馬杜洛 意欲何為？

美國強擄馬杜洛 意欲何為？
川普發布馬杜洛最新照片：戴手銬、黑布蒙雙眼

川普發布馬杜洛最新照片：戴手銬、黑布蒙雙眼
美對委內瑞拉發動襲擊 川普：委國總統馬杜洛夫婦已被抓、遣送出境

美對委內瑞拉發動襲擊 川普：委國總統馬杜洛夫婦已被抓、遣送出境