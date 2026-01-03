瑞士酒吧疑因「高舉香檳仙女棒」釀大火 慶祝手法行之有年

我的頻道

編譯廖振堯／綜合報導
瑞士民眾為星座酒吧火災罹難者獻上鮮花與蠟燭。(歐新社)
瑞士民眾為星座酒吧火災罹難者獻上鮮花與蠟燭。(歐新社)

瑞士阿爾卑斯山度假小鎮克萊恩-蒙塔納(Crans-Montana)熱鬧的Le Constellation酒吧跨年時發生致命火災，奪去47人性命、119人受傷。調查人員目前認為是香檳酒瓶上的仙女棒離天花板太近而引發火警，而這個慶祝方式似乎在該酒吧行之有年。

綜合媒體報導，法國新聞頻道BFMTV公布的一張照片可見派對中群眾高舉至少五支綁在香檳酒瓶上的仙女棒，天花板上附著的吸音泡棉已有一小片起火燃燒。兩名女子表示當時看到一名男調酒師把一名女調酒師扛在肩上，女調酒師手裡就拿著一個仙女棒瓶子。接著火勢蔓延，燒毀了木質天花板，人群爭先恐後衝向樓梯上一道狹窄的門，或是砸碎窗戶逃離火海。法國新聞媒體Le Nouvelliste隨後刊出的一段影片顯示火勢加劇後，一名男子揮舞著疑似毛巾或襯衫的物品，試圖撲滅天花板上的火焰。紐約時報找到該酒吧2024年5月上傳到YouTube的短片，裡頭有服務生端著仙女棒香檳瓶在場內行走的多個片段。

瓦萊州(Valais)檢察總長皮盧(Beatrice Pilloud)2日在記者會上表示，證據顯示這些酒瓶在地下室空間內被舉得過於接近天花板。記者問到是否需要取得許可才能使用仙女棒？皮盧說這些仙女棒其實就是生日蠟燭，任何人都能自由在商店買到。她也說調查人員正調查天花板鋪設的隔音泡棉，目前尚無法判定該材料是否符合瑞士相關法律與規範。

皮盧稱調查人員已訊問經營該酒吧的兩名法籍人士，調查也將聚焦於酒吧本身，包括建築材料、營業執照、消防安全措施、緊急出口、核准容納人數等，以釐清全貌。目前尚未有人被捕或起訴，但調查人員將深入調查是否涉及疏失，以及是否有人需負刑事責任。

負責定期建築檢查的克萊恩-蒙塔納市府，並未向瓦萊州政府通報任何消防安全問題。瓦萊州安全事務主管甘澤(Stéphane Ganzer)表示無法確定市政府實際進行檢查的頻率，也否認謠傳酒吧只有一個出口的說法，但由於火勢與濃煙突然爆發，在場的大多數人似乎並未察覺緊急出口。

酒吧老闆莫雷蒂(Jacques Moretti)表示在過去十年中曾接受地方當局三次檢查，稱「一切都符合規範」；但當地法律規定，對外開放或具有特殊風險的建築物，必須每年接受一次消防安全檢查。

瑞士 紐約時報 跨年

上一則

跨年當眾吻父親、參謁站主位 金正恩愛女展接班架式

延伸閱讀

瑞士檢方初判仙女棒引發惡火 醫揭傷亡為何如此嚴重

瑞士檢方初判仙女棒引發惡火 醫揭傷亡為何如此嚴重
瑞士酒吧大火／盤點夜總會火災 1942年波士頓釀492死最慘重

瑞士酒吧大火／盤點夜總會火災 1942年波士頓釀492死最慘重
瑞士酒吧大火／出事度假滑雪小鎮 美食精品聞名、國際遊客多

瑞士酒吧大火／出事度假滑雪小鎮 美食精品聞名、國際遊客多
檢方初判煙火蠟燭肇禍 瑞士酒吧跨年火災多人仍命危

檢方初判煙火蠟燭肇禍 瑞士酒吧跨年火災多人仍命危

