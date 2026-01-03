我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普出手了？委內瑞拉首都深夜傳多處爆炸 部分市區停電

全球首個個人機器人 中製啟元Q1亮相 小巧可收進背包

法國古蹟遊客去年1200萬人次創新高 這個景點最熱門

編譯中心／綜合2日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
巴黎聖禮拜堂。（Pixabay）
巴黎聖禮拜堂。（Pixabay）

法國國家古蹟中心統計，2025年遊客人數大增100萬人次，總數達1200萬人次，創下新高紀錄，以凱旋門、聖米歇爾山修院最受青睞。

法國國家古蹟中心管理全國上百座古蹟，這些建築中，2025年以凱旋門遊客達185萬人次居冠，聖米歇爾山修院163萬人次，巴黎聖禮拜堂（Sainte-Chapelle）133萬人次，先賢祠（Panthéon）111萬人次，巴黎古監獄（Conciergerie）77萬人次，全都呈顯著增加趨勢。

迴聲報報導，先賢祠遊客較前一年度增加21%，主要是因為法國已故前司法部長巴登戴（Robert Badinter）2025年10月入葬先賢祠及一系列文化活動。巴登戴提倡人權，促使法國於1981年廢除死刑，在法國備受敬重。

巴黎古監獄遊客數成長24%，得益於2024年巴黎夏季奧林匹克運動會開幕式的部分表演以這座古蹟為重要布景。

另外，巴黎聖母院經歷2019年大火後，著名鐘樓於2025年9月重新開放，累計遊客達11萬人次。

根據政府數據，法國2024年迎來1億人次跨國遊客，再次證明其全球觀光首選之地的地位。法國的跨國旅遊收入為710億歐元（約834億美元），雖比前一年增長8%，但次於美國、西班牙和英國，排在第4名。

官方資料顯示，旅遊業占法國國內生產毛額的8%，涵蓋200萬個直接及間接就業機會，政府當前目標是拉長遊客停留天數及提升觀光品質，期望於2030年實現跨國旅遊收入達1000億歐元的目標。

法國古蹟遊客數創新高，其中以凱旋門最熱門。（美聯社）
法國古蹟遊客數創新高，其中以凱旋門最熱門。（美聯社）

觀光 死刑 司法部

上一則

印尼新法取代殖民舊刑法 同性性行為未入罪 LGBTQ罕見勝利

下一則

悠仁親王首度參加日皇室新年朝賀 遇裸男怪叫被捕

延伸閱讀

歹徒扮中國使館人員或公安詐財 台灣留法學生頻上當

歹徒扮中國使館人員或公安詐財 台灣留法學生頻上當
法國古蹟遊客數創新高 凱旋門、聖米歇爾山最熱門

法國古蹟遊客數創新高 凱旋門、聖米歇爾山最熱門
一家人入籍法國遭川普開酸 喬治克隆尼回敬：期中選舉走著瞧

一家人入籍法國遭川普開酸 喬治克隆尼回敬：期中選舉走著瞧
喬治克隆尼一家入籍法國 川普發文酸「好消息」

喬治克隆尼一家入籍法國 川普發文酸「好消息」

熱門新聞

外傳北韓內部最近針對北韓國家領導人金正恩(右)一家人的行為，悄然蔓延著質疑聲浪；圖為金正恩近日帶著女兒金主愛(左)一同出席活動。(路透)

傳北韓反感：金正恩父女親暱「令人作嘔」 元帥太過火了

2025-12-26 01:27
LG能源儲存系統（ESS）的事業做得風生水起。（路透）

慘遭美國放鴿子 南韓電池三雄丟13.5兆韓元大單轉求政府救命

2026-01-01 23:10
秘魯利馬29日舉行年度迎新年儀式，薩滿焚香預言國際衝突和多國領袖來年的命運，可見他們高舉世界領導人照片，包括美國總統川普、委內瑞拉總統馬杜洛。（美聯社）

秘魯薩滿預言2026：川普恐重病 這裡將引爆第3次世界大戰

2025-12-30 12:31
海關與邊境保護局（Customs and Border Protection）。（美聯社）

含綠卡所有非公民出入境要拍照…今日你應知道5件事

2025-12-26 13:53
瑞士滑雪勝地克蘭蒙丹納的「星座酒吧」1日舉行跨年夜派對，卻突然發生大火，起火原因疑似與香檳瓶上的仙女棒有關。(美聯社)

瑞士酒吧跨年派對惡火 疑香檳瓶插仙女棒釀禍畫面曝光

2026-01-01 21:54
最新數據顯示，英國今年因電網瓶頸而浪費掉的風電，總共增加近20億美元成本，對該國淨零排碳計畫是一大打擊。 路透

近20億風電付諸東流 英國「1問題」不解決發再多電也枉然

2025-12-29 09:33

超人氣

更多 >
WSJ：康斗公寓市場陷入十年以來最低潮

WSJ：康斗公寓市場陷入十年以來最低潮
湯米李瓊斯愛女飯店身亡 曾和爸爸同台飆戲

湯米李瓊斯愛女飯店身亡 曾和爸爸同台飆戲
加州DMV系統出包 32萬民眾需重辦REAL ID

加州DMV系統出包 32萬民眾需重辦REAL ID
色情足浴汙名→奶茶一條街盛景 南加華人城市巨變

色情足浴汙名→奶茶一條街盛景 南加華人城市巨變
搭長途經濟艙獲得最佳體驗 空服員大推這一座位

搭長途經濟艙獲得最佳體驗 空服員大推這一座位