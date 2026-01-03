印尼新法取代殖民舊刑法 同性性行為未入罪 LGBTQ罕見勝利

印尼 於2022年通過刑法修正案(KUHP)，新法2日上路，正式取代沿用了80多年的殖民時代刑法，其中同性性行為未被視為有罪，對當地LGBTQ群體來說是罕見的勝利。

美聯社報導，印尼法律與人權部長尤斯里發表聲明指出，新刑法上路意味著殖民刑法時代的終結，也是「基於印尼文化、更人道、現代且公平的法律制度的開始」。

根據新法，通姦者最高可被判處1年有期徒刑，同居則面臨5個月監禁，須由配偶、父母或子女提出指控。同性性行為則未被視為有罪。

此外，在新法下，墮胎仍屬違法，但部分例外狀況不在此限，包括強暴所導致的12周以下懷孕和其他醫療緊急情況。新法也保留了死刑 ，但引入10年緩刑期。有人權團體認為，這是向廢死邁出的一小步。

另一方面，新法恢復了禁止侮辱現任元首、國家機構及國家意識形態的命令，若被認定「攻擊國家領導人的名譽或尊嚴」，最高可判處3年徒刑。新法也擴大了原有的褻瀆神明法，違者最高可判處5年徒刑；宣揚共產主義或與馬克思列寧主義組織有往來者，則分別處以最高4年和10年刑期。

有法律專家認為，新刑法反映社會對「懲罰」的看法出現轉變。司法部 副部長希亞里傑(Edward Omar Sharif Hiariej)表示，大眾輿論基於報復心理，往往傾向嚴懲罪犯，但新系統強調修復傷害，並讓犯人有機會重新融入社會。

印尼自1945年宣布脫離荷蘭獨立以來，礙於修法進度停滯不前，長達數十年時間仍持續使用殖民時期的舊刑法，被批評過時且不符合印尼社會價值。

2019年，印尼民眾因刑法修正案的內容疑似歧視少數群體，加上立法過程不夠透明，發動全國大規模抗議，導致立法一度陷入僵局，直到2022年才定案並通過。